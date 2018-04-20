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В Самаре на IV очереди набережной состоялся пробный запуск фонтана
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В Самаре на IV очереди набережной состоялся пробный запуск фонтана 

АиФ-Самара 38 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В пятницу, 20 апреля, состоялся пробный запуск фонтана на четвертой очереди набережной, который станет новой знаковой точкой на карте Самары, сообщает администрация областного центра.
«По поручению Главы Самары Елены Лапушкиной мы, как и обещали, 20 апреля проводим тестовые испытания фонтана. Общая площадь фонтана 385 квадратных метров — ни на одной набережной в России подобного нет. Фонтан имеет интересные архитектурные решения, а высота струй фонтана может варьироваться и достигать 15 метров», — рассказала руководитель департамента градостроительства Елена Бондоренко.
Реконструкция четвертой очереди набережной реки Волги завершается. Здесь заменили инженерные коммуникации, асфальтовое покрытие, обновили скульптурную композицию «Ладья», обустроили амфитеатр, лестничные спуски и амфитеатр. построили фонтан, выполнили ремонт подпорной стенки.
В настоящее время на строительной площадке задействовано более 100 человек и десять единиц спецтехники. Специалисты завершают строительство нового хозяйственно-бытового корпуса, укладку плитки, установку подъемников для людей с ограниченными возможностями.
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