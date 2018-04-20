Жителей волгоградского острова Сарпинский в Волгограде может смыть в пик половодья

Самый большой речной остров Европы — Сарпинский, который относится к Кировскому району Волгограда постепенно «растворяется» от течения реки. Есть риск, что в пик половодья Волга подымется еще сильнее и зайдёт в расположенное посреди острова озеро. Местные жители боятся, что вода хлынет с большой силой и смоет дома. Остров может раздвоиться, если Волга зайдёт в озеро Песчаное

Заблаговременно принять меры по предотвращению беды призывает лесничий острова Николай Рячков. — Расстояние от реки до озера сейчас около ста метров, — рассказывает Николай Рячков. — Возможно, что при пиковых сбросах с ГЭС, Волга зайдёт в искусственный канал, частично изменит русло и разрежет остров. Получится, что малая часть Сарпинского будет изолирована. Этот канал разрыли сами дачники, наняв экскаватор. Они хотели, чтобы вода была еще ближе, а скоро, чувствую, придётся расхлёбывать за эту ошибку.

У мужчины на руках две карты острова Сарпинский образцов 1974 и 2017 года, по которым видно, как вода уже забрала себе поселки и дачные массивы. — На старой карте указан поселок Волгострой, но его уже нет, — показывает лесничий. — В другом месте на карте были дачи, которые уже смыло. Поблизости располагался широкий лес, а теперь большая его часть затоплена. За сорок с лишним лет Волга забрала в разных местах берега от трёхсот до пятисот метров. Сейчас крайне необходимо укрепить берег и углубить русло, тем более что пароходики на мель садятся. Так что можно убить двух зайцев, поставив земснаряд. Думаю, это самый малозатратный путь по спасению острова.

Остров значительно изменился за последние 40 лет Еще одна острая проблема, которая назрела на Сарпинском — подтопление дороги. Она пролегает вдоль Волги ближе к левой части острова и является одной из самых востребованных. — Вода вот вот подойдет к колее. Если не будет дороги, то на другую сторону острова будет проблематично попасть, — показывает на карте мужчина. — Людям придётся делать огромный крюк, чтобы объехать затопленный участок. Здесь и так с дорогами проблема, на внедорожнике довольно сложно ехать. В общем, дачи будет проще забросить.

Некоторых населённых пунктов на новой карте уже нет Жители острова все же не теряют надежду на спасение острова и просят представителей городской власти откликнуться на их просьбу, пока не стало слишком поздно. — Мы понимаем, что у города слабое финансирование, тем более, что на носу чемпионат мира по футболу, — говорят жители. — Но укрепив берег, решится проблема сотен волгоградев. Постоянных жителей Сарпинского может и не так много, а с началом дачного сезона, людей будет гораздо больше. Очень надеемся, что власти нас услышат.