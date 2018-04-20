По Сирии ударили в неподходящий момент 

США и их союзники нанесли ракетные удары по сирийской территории в самый неподходящий момент — когда нормализация обстановки в этой стране становилась уже безвозвратным явлением. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Особо хотел бы подчеркнуть: те удары, которые были нанесены по Сирии в самый неудобный и самый неподходящий момент — тогда, когда нормализация обстановки в Сирии стала уже явлением безвозвратным, когда стояли в двух днях от завершения операции по Восточной Гуте. Да собственно, её и завершили через два дня после нанесения этих ударов», — приводит РИА Новости его слова.