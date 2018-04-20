Кузнецов: богатая культура регионов Прикаспия позволит создать новые круизные турмаршруты

АСТРАХАНЬ , 20 апреля. / ТАСС /. Богатая культура и история Прикаспийских стран, в том числе российских регионов Юга и Северного Кавказа, позволяют создать интересные и востребованные туристические круизные маршруты, считает министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов

"Богатая культура и история и Азербайджана , и других Прикаспийских стран, в том числе регионов юга России, куда входят в том числе Дагестан Астраханская область , дают возможность создать транспортные маршруты, интересные для круизного туризма. При этом мы считаем, что нужно создавать новые портовые мощности в том же Дагестане, где строим глубоководный порт.

Создание этой инфраструктуры дает возможность вовлечения новых транзитных грузов, которые сегодня объективно через Россию не проходят", — сказал журналистам Кузнецов после совещания по подготовке к заседанию президиума Госсовета по вопросам развития транспортно-логистической инфраструктуры.

Он отметил, что толчок развитию портам на Каспии могут дать и биоресурсы Каспийского моря, которые в последнее время восстанавливаются.

"Видим большой потенциал, например, махачкалинского порта в возобновлении и использования биоресурсов Каспия. Сегодня восстанавливаются запасы биоресурсов и развитие рыбопереработки, там есть исторические мощности, создание новых современных предприятий — это одно из направлений", — добавил Кузнецов.