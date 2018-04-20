Ещё
Кузнецов: богатая культура регионов Прикаспия позволит создать новые круизные турмаршруты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кузнецов: богатая культура регионов Прикаспия позволит создать новые круизные турмаршруты 

ТАСС 37 минут назад
АСТРАХАНЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Богатая культура и история Прикаспийских стран, в том числе российских регионов Юга и Северного Кавказа, позволяют создать интересные и востребованные туристические круизные маршруты, считает министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
"Богатая культура и история и Азербайджана, и других Прикаспийских стран, в том числе регионов юга России, куда входят в том числе Дагестан, Астраханская область, дают возможность создать транспортные маршруты, интересные для круизного туризма. При этом мы считаем, что нужно создавать новые портовые мощности в том же Дагестане, где строим глубоководный порт.
Создание этой инфраструктуры дает возможность вовлечения новых транзитных грузов, которые сегодня объективно через Россию не проходят", — сказал журналистам Кузнецов после совещания по подготовке к заседанию президиума Госсовета по вопросам развития транспортно-логистической инфраструктуры.
Он отметил, что толчок развитию портам на Каспии могут дать и биоресурсы Каспийского моря, которые в последнее время восстанавливаются.
"Видим большой потенциал, например, махачкалинского порта в возобновлении и использования биоресурсов Каспия. Сегодня восстанавливаются запасы биоресурсов и развитие рыбопереработки, там есть исторические мощности, создание новых современных предприятий — это одно из направлений", — добавил Кузнецов.
Первое совещание по подготовке к заседанию президиума Госсовета по развитию транспортной инфраструктуры в Каспийском регионе прошло в Москве в феврале. Рабочая группа включает более 90 представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, экспертного сообщества и общественных организаций.
ТАСС: последние новости
МОЭК скорректировал график отключения горячей воды с учетом проведения ЧМ-2018 РФ, Иран и Турция подтвердили участие в конференции по Сирии в Брюсселе Силуанов: правительство РФ примет меры для поддержки подпавших под санкции компаний
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора107
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей525
Шойгу выступил с заявлением по Сирии75
В России начнут летать стоя77
«Весь салон залит кровью»153
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение