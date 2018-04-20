Альтернатива пластике: гимнастика для лица, которая сохранит твою молодость

Мечтаешь о подтянутом и красивом овале лица, но боишься ложиться под нож? У нас для тебя прекрасные новости! Уникальная гимнастика поможет сохранить молодость без операций и инъекций.

За последние годы популярность эстетической пластической хирургии преодолела все мыслимые и немыслимые границы. Сейчас к ней все чаще прибегают, чтобы скрыть возрастные изменения. Желая выглядеть как в юности, многие ложатся под нож, не задумываясь о возможных последствиях. Однако такой способ «омоложения» не решает проблему в корне.

Бывают ситуации, когда операция просто необходима, но в последнее время пластические операции гораздо чаще применяются в качестве инструмента для достижения определенных «эстетических стандартов» — получить маленький нос, приобрести пышные формы или подтянутое лицо. Но любая хирургия, в том числе пластическая, имеет определенные риски — от слегка заметных шрамов до летального исхода.

Самый распространенный риск — послеоперационное кровотечение и занесение разного рода инфекций, которые могут не просто продлить период восстановления, но и привести к смерти. Также после пластики у человека может наступить онемение или нарушение работы мышц лица вследствие повреждения лицевого нерва.

Одним из наиболее частых осложнений при пластической хирургии является рубцевание. Порой устранение некрасивого шрама требует даже дополнительного медицинского вмешательства. Кроме того, нельзя предугадать, будет ли результат операции соответствовать ожиданиям пациента. Стоимость, боль и период восстановления так же могут оказаться не такими, как вы рассчитывали.

Но чтобы подтянуть овал лица, избавиться от носогубных складок или мимических морщин, не обязательно ложиться под нож.