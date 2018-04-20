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Верховный суд отменил определение о блокировке сайта Bitcoin Info
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Верховный суд отменил определение о блокировке сайта Bitcoin Info 

RB.ru 46 минут назад
Фото: RB.ru
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о блокировке Bitcoin Info летом 2016 года по заявлению прокурора.
Суд посчитал, что информация на сайте нарушает ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», «подрывает конституционный строй и авторитет» страны, а также «основы материального благополучия граждан», напоминает РБК.
Санкт-Петербургский городской суд отказался принять аппеляцию, где указывалось на процессуальные нарушения при рассмотрении дела; например, владелец сайта так и не был привлечен к процессу.
Адвокат владельца Bitcoin Info Саркис Дарбинян отметил важность решения Верховного суда. По его словам, «существует системная проблема прокурорских блокировок сайтов, в рамках которых даже не привлекаются владельцы сайтов, буквально лишаются права на защиту», пишет издание.
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