Верховный суд отменил определение о блокировке сайта Bitcoin Info 

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о блокировке Bitcoin Info летом 2016 года по заявлению прокурора.
Суд посчитал, что информация на сайте нарушает ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», «подрывает конституционный строй и авторитет» страны, а также «основы материального благополучия граждан», напоминает РБК.
Санкт-Петербургский городской суд отказался принять аппеляцию, где указывалось на процессуальные нарушения при рассмотрении дела; например, владелец сайта так и не был привлечен к процессу.
Адвокат владельца Bitcoin Info Саркис Дарбинян отметил важность решения Верховного суда. По его словам, «существует системная проблема прокурорских блокировок сайтов, в рамках которых даже не привлекаются владельцы сайтов, буквально лишаются права на защиту», пишет издание.