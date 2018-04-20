Верховный суд отменил определение о блокировке сайта Bitcoin Info

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о блокировке Bitcoin Info летом 2016 года по заявлению прокурора.

Суд посчитал, что информация на сайте нарушает ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», «подрывает конституционный строй и авторитет» страны, а также «основы материального благополучия граждан», напоминает РБК.

Санкт-Петербургский городской суд отказался принять аппеляцию, где указывалось на процессуальные нарушения при рассмотрении дела; например, владелец сайта так и не был привлечен к процессу.