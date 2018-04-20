Bayer надеется, что санкции России не затронут пациентов или фермеров

В прошлую пятницу руководители думских фракций и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции и лекарственных препаратов из определенных стран.

"Пока мы не можем комментировать (влияние законопроекта, в случае его прохождения в Думе, на бизнес Bayer — ред.), потому что мы не знаем, что произойдет. Но если посмотреть на профиль нашей компании, мы работаем в сфере здравоохранения, в сельском хозяйстве. Это ключевые сферы для нашей компании, не только в России, но и во всем мире", — сказал Хессманн, отвечая на соответствующий вопрос.

"Поэтому мы надеемся, что в конечном итоге решение, которое будет принято, не затронет ни пациентов, если мы говорим о здравоохранении, ни фермеров, если мы говорим о сельском хозяйстве", — добавил он.

По словам Хессманна, санкции, которые ввели против РФ Соединенные Штаты, не затрагивают бизнес компании в России. Говорить же о влиянии российских контрсанкций ещё рано, поскольку компания не видела текста законопроекта.

"В целом, мы можем сказать, что мы сожалеем об этой политической эскалации с использованием экономических аргументов. Думаю, очень важно вернуться к дипломатии для решения ситуации", — подчеркнул представитель Bayer.