Облсовет оценил объединение администраций районов и поселений

Накануне, 19 апреля, в Залегощи прошел круглый стол, главной темой которого стала оценка реализации полномочий администрации поселка, возложенных на администрацию района.

Спикер облсовета Леонид Музалевский заявил, что необходимо детально изучить опыт объединения. Это дает серьезную экономию, но главное — это недопущение срывов исполнения всего объема обязанностей.

Администрация Залегощенского района исполняет функции исполнительно-распорядительного органа посёлка Залегощь с конца 2016 года. Специалист Оксана Щукина сообщила собравшимся, что за это время кредиторскую задолженность удалось сократить с 5 до 1 млн рублей. Ликвидация администрации посёлка Залегощь близка к завершению.

Содержать два аппарата управления, чтобы решать вопросы местного значения нет необходимости. Наоборот, концентрация руководства позволяет объединить кадровый и организационный потенциал и более эффективно решать вопросы местного значения, указывает пресс-служба облсовета.

Слабые стороны назвал депутат Валерий Савин : для населения ситуация может стать более запутанной, усложнится процедура контроля со стороны представительного органа. Определенная проблема видится в том, что поселению предстоит контролировать район.

Залегощенскую модель Савин назвал весьма успешной. В целом по области, в 14 районах из 21 передача полномочий оценивается позитивно.

Малоархангельск, Новосиль, С октября 2016 года администрациями 14 муниципальных районов осуществляются полномочия администраций 12 городских поселений: Дмитровск Глазуновка , Долгое, Залегощь, Колпна, Кромы, Покровское, Змиевка, Хотынец, Шаблыкино , Знаменское, Сосковское.