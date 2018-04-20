Общественная палата Костромской области получила право формировать состав советов, курирующих социальную сферу

19 апреля Костромская областная Дума наделила полномочиями формирования общественных наблюдательных советов в социальной сфере региональную общественную Палату, сообщает корреспондент портала К1NEWS.RU. Поправки в законы об оценке качества условий оказания услуг в учреждениях культуры, здравоохранения, образования, соцобслуживания, медико-социальной экспертизы внесены по инициативе губернатора Сергея Ситникова

Согласно документу Общественная палата будет формировать ведомственные советы, исходя из предложений общественных организаций и объединений инвалидов. В составе — не менее 5 человек по каждому направлению контроля. Полномочия каждого общественного совета действительны 3 года. Работать независимые эксперты будут на общественных началах. Так, в общественные советы не могут входить чиновники, представители органов местного самоуправления, а также общественные объединения и представители организаций, работающих по данному профилю.

Таким образом, ведомства и другие институты, где будут появляться, подобные советы не смогут оказывать на общественных контролёров своей работы никакого влияния или давления.