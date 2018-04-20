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Общественная палата Костромской области получила право формировать состав советов, курирующих социальную сферу
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Общественная палата Костромской области получила право формировать состав советов, курирующих социальную сферу 

k1news.ru 43 минуты назад
Фото: k1news.ru
19 апреля Костромская областная Дума наделила полномочиями формирования общественных наблюдательных советов в социальной сфере региональную общественную Палату, сообщает корреспондент портала К1NEWS.RU. Поправки в законы об оценке качества условий оказания услуг в учреждениях культуры, здравоохранения, образования, соцобслуживания, медико-социальной экспертизы внесены по инициативе губернатора Сергея Ситникова.
Согласно документу Общественная палата будет формировать ведомственные советы, исходя из предложений общественных организаций и объединений инвалидов. В составе — не менее 5 человек по каждому направлению контроля. Полномочия каждого общественного совета действительны 3 года. Работать независимые эксперты будут на общественных началах. Так, в общественные советы не могут входить чиновники, представители органов местного самоуправления, а также общественные объединения и представители организаций, работающих по данному профилю.
Таким образом, ведомства и другие институты, где будут появляться, подобные советы не смогут оказывать на общественных контролёров своей работы никакого влияния или давления.
Демократизация управления страной — это действительно долговременная программа. Сегодня мы пошли по отраслевому принципу, то есть на общественном уровне начали анализировать услуги, которые нам оказывают в образовании, здравоохранении, культуре и так далее. Продолжение работы по усилению общественного контроля за этими сферами уже нашло отражение в федеральном законодательстве, а теперь и в нашем региональном. Я думаю, что это ещё раз доказывает, что демократические механизмы у нас получают максимальную поддержку, чтобы совместно делать нашу жизнь такой, какую мы её видим, — прокомментировал вицеспикер Костромской областной Думы Иван БОГДАНОВ.
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