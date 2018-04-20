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Заслуженный пилот: США не хотят, чтоб мы к ним летали
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Заслуженный пилот: США не хотят, чтоб мы к ним летали 

Национальная Служба Новостей 41 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 апреля заявил о возможном прекращении прямого авиасообщения между Россией и США. Он объяснил подобное решение проблемами с выдачей виз для членов экипажей российских воздушных судов, поскольку США не желает выдавать их в обычном режиме, пишет РИА Новости.
Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН заявил о попытках Америки обвинить в этом Россию.
«В соответствии с международными авиационными правилами, которые существуют в настоящее время, государства обеспечивают пилотов гражданских судов необходимыми документами визами. Все действуют по одинаковым правилам и по упрощенной схеме. Жаль, что США задерживают выдачу виз нашим экипажам, объясняя это отсутствием времени у работников консульства. Причем они обвиняют нас в этом. США говорят, что Россия сократила консульские учреждения, поэтому некому оформлять эти визы. Это все в области политики, разные игры, которые ведутся в отношении России, всякие санкции и прочее. Но если у капитана корабля и остальных членов экипажа не будет виз, их просто туда не пустят. Видимо, Америка нам делает жест с намеком — прекратите к нам летать», — добавил он.
Коста-Рика отменяет визы для россиян
Ранее Сергей Лавров заявил, что дипломатические войны должен завершить тот, кто их начал, и отметил, что Россия не хочет уподобляться Западу, который играет в «детские игры» и сокращает возможности для диалога «путем высылок дипломатов под надуманными предлогами», сообщает «Свободная пресса».
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