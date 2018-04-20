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Система международного права нуждается в корректировке, считает Косачев
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Система международного права нуждается в корректировке, считает Косачев 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Система международного права переживает кризис, она уже не может отвечать на современные вызовы и нуждается в корректировке, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Современное международное право более не в состоянии отвечать на современные вызовы. Мы наблюдаем кризис международного права, если хотите, закат постялтинской системы международного права. Мир, очевидно, нуждается в осторожной, продуманной, системной ревизии международного права, осмыслении того, что произошло и как эта система должна выглядеть впредь", — сказал Косачев на слушаниях в СФ в пятницу.
По его словам, ряд стран демонстрируют двойные стандарты в вопросах признания независимости государств и права народов на самоопределение. Так, сенатор привел пример с ситуацией по самоопределению Косово, которое признали эти страны, в то же время не признавая такое право крымчан.
Косачев также подчеркнул, что принцип невмешательства во внутренние дела государств «является общепризнанным принципом международного права, однако нет ни определения того, что является вмешательством во внутренние дела, ни самого понятия внутренних дел в международно праве». В этом вопросе не должно быть места для двойных стандартов, уверен сенатор.
"Мы помним, как проходило совещание СБСЕ в Хельсинки в 1975 году. Сейчас, по моему убеждению, настало время вести дело к тому, чтобы созывать новый общеевропейский саммит, своего рода Хельсинки 2.0, в ходе которого обозначать соответствующие проблемы и запускать дискуссии", — сказал законодатель.
Косачев добавил, что «когда на чашу весов кладется, с одной стороны, принцип территориальной целостности государств, а с другой стороны, принцип самоопределения народов, выбор должен склоняться к тому варианту решения спора, который связан с наименьшими ущемлениями прав человека».
По его словам, необходимость обсуждения международных правовых норм российские сенаторы ранее уже обсуждали с французскими коллегами.
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