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Врачи РЖД, по вине которых умерла женщина, пойдут под суд в Ростове-на-Дону
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Врачи РЖД, по вине которых умерла женщина, пойдут под суд в Ростове-на-Дону 

360tv.ru 44 минуты назад
В Ростове в отношении врачей из клиники РЖД возбуждено уголовное дело. Из‐за ошибки медработника во время подготовки к операции умерла женщина. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс‐службу Южного СУТ СК.
Следствие полагает, что летом 2016 года уроженка Краснодарского края обратилась за платной медицинской помощью в клиническую больницу на станции Краснодар. Ей диагностировали закрытый перелом бедра со смещением.
Когда пациентке проводили предоперационную подготовку толстого кишечника, медсестра повредила наконечником клизмы внутренние органы больной. Это привело к резкому ухудшению здоровья женщины и последующей смерти
— пресс-служба Южного СУТ СК.
Расследование дела продолжается.
В марте текущего года в Ростове-на-Дону главного архитектора города обвинили в махинациях с земельными участками на общую сумму в 88 миллионов рублей.
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