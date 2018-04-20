Врачи РЖД, по вине которых умерла женщина, пойдут под суд в Ростове-на-Дону

В Ростове в отношении врачей из клиники РЖД возбуждено уголовное дело. Из‐за ошибки медработника во время подготовки к операции умерла женщина. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс‐службу Южного СУТ СК.

Следствие полагает, что летом 2016 года уроженка Краснодарского края обратилась за платной медицинской помощью в клиническую больницу на станции Краснодар . Ей диагностировали закрытый перелом бедра со смещением.

Когда пациентке проводили предоперационную подготовку толстого кишечника, медсестра повредила наконечником клизмы внутренние органы больной. Это привело к резкому ухудшению здоровья женщины и последующей смерти

— пресс-служба Южного СУТ СК.

Расследование дела продолжается.

В марте текущего года в Ростове-на-Дону главного архитектора города обвинили в махинациях с земельными участками на общую сумму в 88 миллионов рублей.