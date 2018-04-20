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В России появится социальная рекалама о безвозмездном донорстве
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В России появится социальная рекалама о безвозмездном донорстве 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Теме массового безвозмездного донорства в этом году посвящен Всероссийский ежегодный конкурс социальной рекламы «Новый взгляд», работы победителей появятся на всех уровнях информационных каналов, сообщил президент межрегионального фонда «Мир молодежи» Евгений Мартынов.
"Тема массового безвозмездного донорства очень актуальна и близка современным молодым людям. В этом году мы были просто обязаны ввести эту тему, сакцентировать внимание на ней, чтобы собрать много интересных работ. Надеемся охватить все уровни информационных каналов — наружную рекламу, метрополитен, интернет, социальные сети для того, чтобы оповестить об этой теме", — рассказал Мартынов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
В этом году конкурс проходит в девятый раз. Участники соревнуются в двух номинациях — социальный плакат и социальный видеоролик. Аудитория конкурса — молодые люди от 14 до 30 лет, пояснил Мартынов, и выразил надежду, что к конкурсу удастся подключить медийных лиц.
Награждение победителей конкурса пройдет в ноябре.
"Самое главное, чтобы социальная реклама работала, ее видели люди и задумывались о ней. Тема «Ответственный донор» должна быть одной из ключевых сегодня задач и проблем, которая поможет привлечь еще больше людей в направлении массового безвозмездного донорства", — сказал Мартынов.
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