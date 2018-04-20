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Пятигорская модель ООН соберет участников из 18 стран
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Пятигорская модель ООН соберет участников из 18 стран 

«Это Кавказ» 51 минуту назад
Фото: «Это Кавказ»
Представители 25 регионов России и 18 государств примут участие в Пятигорской модели ООН, которая будет работать с 22 по 27 апреля. Ожидается, что форум посетят более 300 участников.
«На протяжении пяти дней организаторами и участниками мероприятия будет моделироваться деятельность Организации Объединенных Наций. Модель ООН проходит в Пятигорске уже в третий раз. В этом году участники Модели ООН — делегаты, председатели, наблюдатели и эксперты, выступающие в роли официальных представителей стран-членов ООН и членов международных организаций будут работать сразу на пяти языках и смоделируют деятельность девяти комитетов. Делегаты рассмотрят проблемы мирового сообщества, такие как снятие напряженности в вопросе ракетно-ядерной активности КНДР, защита права женщин в современном мире, равенство мигрантов и местных жителей в сфере труда», — сообщается на сайте пятигорской мэрии.
По итогам форума, который пройдет в здании Пятигорского государственного университета, участники примут резолюцию.
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