Пятигорская модель ООН соберет участников из 18 стран

Представители 25 регионов России и 18 государств примут участие в Пятигорской модели ООН , которая будет работать с 22 по 27 апреля. Ожидается, что форум посетят более 300 участников.

«На протяжении пяти дней организаторами и участниками мероприятия будет моделироваться деятельность Организации Объединенных Наций. Модель ООН проходит в Пятигорске уже в третий раз. В этом году участники Модели ООН — делегаты, председатели, наблюдатели и эксперты, выступающие в роли официальных представителей стран-членов ООН и членов международных организаций будут работать сразу на пяти языках и смоделируют деятельность девяти комитетов. Делегаты рассмотрят проблемы мирового сообщества, такие как снятие напряженности в вопросе ракетно-ядерной активности КНДР , защита права женщин в современном мире, равенство мигрантов и местных жителей в сфере труда», — сообщается на сайте пятигорской мэрии.

По итогам форума, который пройдет в здании Пятигорского государственного университета, участники примут резолюцию.