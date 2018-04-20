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Глава Ингушетии заявил, что инвесторы будут возрождать в регионе виноградарство
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Глава Ингушетии заявил, что инвесторы будут возрождать в регионе виноградарство 

ТАСС 48 минут назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Инвесторы намерены возродить в Ингушетии виноградарство, сообщил ТАСС в пятницу глава республики Юнус-Бек Евкуров в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
По его словам, делегация республики, участвующая в форуме, уже посетила крымские виноградники.
"Мне было приятно посмотреть, как развивается виноградарство в Крыму. У нас есть ряд потенциальных инвесторов, которые могут возродить виноградники, которые были в Ингушетии раньше. Я уже дал поручение, мы посетим Дагестан, где эта отрасль развивается, возьмем опыт Крыма, посмотрим, какие нам нужны сорта. Сейчас мы делаем акцент на столовые сорта, а не винодельные", — сказал Евкуров.
По его словам, в Ингушетии ранее были виноградники, но они оказались заброшены.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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