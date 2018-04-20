Глава Ингушетии заявил, что инвесторы будут возрождать в регионе виноградарство

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Инвесторы намерены возродить в Ингушетии виноградарство, сообщил ТАСС в пятницу глава республики Юнус-Бек Евкуров в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

По его словам, делегация республики, участвующая в форуме, уже посетила крымские виноградники.

"Мне было приятно посмотреть, как развивается виноградарство в Крыму . У нас есть ряд потенциальных инвесторов, которые могут возродить виноградники, которые были в Ингушетии раньше. Я уже дал поручение, мы посетим Дагестан , где эта отрасль развивается, возьмем опыт Крыма, посмотрим, какие нам нужны сорта. Сейчас мы делаем акцент на столовые сорта, а не винодельные", — сказал Евкуров.

По его словам, в Ингушетии ранее были виноградники, но они оказались заброшены.