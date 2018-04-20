Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». ПФО. Выпуск № 395

Девелоперы смирились

Слухмейкеры обратили внимание на подписание соглашения краевых и пермских властей с «Сатурн-Р», в котором застройщик Красных казарм зафиксировал свои обязательства построить еще и школу с детским садом. Это событие связали со словами губернатора Решетникова о том, что он не собирается возвращаться в Москву . Звучат предположения, что теперь долгие разногласия строителей с региональным Минстроем прекратятся на условиях министерства.

Комментарий: шаг навстречу будет полезен для каждой из сторон

«Шаг навстречу будет полезен для каждой из сторон. Девелоперы ясно понимают, что объекты социальной инфраструктуры повышают капитализацию проекта в целом. В свою очередь городские и краевые власти снимают серьезную нагрузку с бюджета», — пояснил собеседник «ФедералПресс» из окружения главы минстроя.

Краевое заксобрание с 21 до 24 увеличило количество ставок депутатов, работающих на постоянной основе, и добавило опцию передачи ставки от фракции любому депутату. Говорят, что решение по двум ставкам «Единой России» уже принято. Одна из них якобы отойдет председателю комитета по промышленности и экономике Татьяне Миролюбовой, а вот вторая достанется депутату от ЛДПР Игорю Орлову , в прошлом — сотруднику полиции и министру безопасности Прикамья. Слухмейкеры поговаривают, что таким было пожелание губернатора.

Комментарий: мандат изначально было решено отдать либерал-демократам

«Мандат изначально было решено отдать либерал-демократам, а кому фракция решит его передать, это уже ее дело», — пояснил наш собеседник из администрации губернатора.

Прикамье ждет ротация элит

Перми шепчутся, что главы территорий, для которых сохранение кресел стало важнее содержания работы и ее эффективности, рискуют проиграть на сентябрьских выборах. В связи с этим знаковой фигурой становится Александр Кузнецов , который руководит Пермским районом с 2000 года. Слухмейкеры полагают, что он может потерять часть подконтрольных депутатов и глав поселений. А может потерять больше, если политические разборки ударят по плановой работе и значимым проектам.

Олег Сорокин дает показания на власть имущих

Говорят, при обысках у бывшего заместителя председателя законодательного собрания Нижегородской области Олега Сорокина, обвиняемого во взяточничестве и соучастии в похищении человека, нашли много интересного. В частности, материалы, содержащие компромат на значительное количество людей в нижегородской власти. По слухам, один из них, возможно, подтолкнул реанимацию материалов проверки в отношении бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова , против которого, как известно, на днях было возбуждено уголовное дело. Говорят, что находящийся под следствием Сорокин также активно дает следствию показания на лиц из нижегородского истеблишмента.

Комментарий: это ложь

«Вранье все это полное. Ложь абсолютная», — отреагировал адвокат Олега Сорокина Сергей Лебедев

Зампред кировского правительства Максим Кочетков покидает должность

На этой неделе сразу несколько кировских СМИ сообщили, что заместитель председателя правительства Кировской области Максим Кочетков в ближайшее время покинет свою должность. Слухмейкеры не исключают, что Максима Кочеткова ждет повышение по службе.

Комментарий: это не более чем слухи

«Эта информация не более чем слухи, которые не соответствуют действительности», — прокомментировали в пресс-службе правительства региона.

В сети появилась информация о том, что вице-спикер законодательного собрания Кировской области Роман Титов ведет переговоры о своем возможном назначении на пост его председателя. При этом нынешний глава парламента Владимир Быков якобы может в скором времени попасть в тюрьму, поэтому распродает имущество.

Комментарий: это бред

«Это не имеет к реальности никакого отношения, это бред», — прокомментировал «ФедералПресс» сам Роман Титов.

Азаров исполняет все пожелания Ушамирского

В самарских соцсетях появились скан-копии документов на строительство первого в регионе крематория. Если верить материалам, проект планируется реализовывать в два этапа. Через год после обустройства первой печи должны появиться еще две, о чем ранее не предупреждали чиновники областного правительства и самарской мэрии. В этом случае санитарная зона крематория увеличится с 500 до 1 тыс. метров, и в нее попадут жилая зона поселка Рубежный и территории детского спортивно-оздоровительного лагеря «Юность». Данные о собственнике участка в ЕГРН указывают на связь с бизнесменом Алексеем Ушамирским . Напомним, его имя также связывают со скандальной передачей муниципальных автобусов частному перевозчику ООО «СамараАвтоГаз». В области крепнет слух, что нынешний врио губернатора Дмитрий Азаров развязал руки близкому себе предпринимателю и дал карт-бланш на все его сомнительные начинания.

Комментариев нет В пресс-службах «белого дома» и горадминистрации сообщили, что пока не располагают информацией о появившихся в сети документах. Для ее уточнения редакция «ФедералПресс» направила запросы в органы власти.

Самаре возобновилась серия телефонных минирований

Днем 18 апреля из ТЦ «Аврора» эвакуировали 3,5 тыс. человек. Поначалу посетители и сотрудники молла решили, что проводятся очередные учения, которые участились по всей стране после трагедии в Кемерово . Однако тревога оказалась настоящей. Примерно в 13.30 в полицию поступил звонок с сообщением о минировании. Спустя два часа после проверки здания спецслужбами «Аврора» заработала в обычном режиме. После того, как СМИ опубликовали первую информацию о звонке неизвестного, в Самаре заговорили о возобновившейся серии общероссийских телефонных терактов, пик которой пришелся на сентябрь-октябрь прошлого года.

Комментарий: из хулиганских побуждений

На следующий день областное управление МВД опубликовало информацию о подозреваемом. Им оказался 33-летний ранее судимый за воровство безработный мужчина. На видео, снятом сотрудниками полиции, он признался, что сообщил о «минировании» из хулиганских побуждений.

Глава оренбургского следкома может покинуть свой пост

Глава Следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области Сергей Колотов может покинуть свой пост. По информации слухмейкеров, его отправят в Саратов на место Николая Никитина . В свою очередь саратовские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах уже дважды отправляли Никитина в отставку. Сейчас глава саратовского СК РФ находится в отпуске. Руководитель оренбургского СКР Сергей Колотов на минувшей неделе принял участие в двух публичных мероприятиях.

Комментариев нет Комментировать ситуацию с вероятными отставками не стали ни в оренбургском, ни в саратовском управлении СК РФ. Не стали комментировать возможную ротацию и в центральном аппарате СКР.

Фото: pasmi.ru, permsovet.ru, kirov-portal.ru, pxhere.com, мвд.рф, oren.sledcom.ru.