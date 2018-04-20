Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». ПФО. Выпуск № 395 

Девелоперы смирились
Слухмейкеры обратили внимание на подписание соглашения краевых и пермских властей с «Сатурн-Р», в котором застройщик Красных казарм зафиксировал свои обязательства построить еще и школу с детским садом. Это событие связали со словами губернатора Решетникова о том, что он не собирается возвращаться в Москву. Звучат предположения, что теперь долгие разногласия строителей с региональным Минстроем прекратятся на условиях министерства.
Комментарий: шаг навстречу будет полезен для каждой из сторон
«Шаг навстречу будет полезен для каждой из сторон. Девелоперы ясно понимают, что объекты социальной инфраструктуры повышают капитализацию проекта в целом. В свою очередь городские и краевые власти снимают серьезную нагрузку с бюджета», — пояснил собеседник «ФедералПресс» из окружения главы минстроя.
Единороссы поделятся с жириновцами
Краевое заксобрание с 21 до 24 увеличило количество ставок депутатов, работающих на постоянной основе, и добавило опцию передачи ставки от фракции любому депутату. Говорят, что решение по двум ставкам «Единой России» уже принято. Одна из них якобы отойдет председателю комитета по промышленности и экономике Татьяне Миролюбовой, а вот вторая достанется депутату от ЛДПР Игорю Орлову, в прошлом — сотруднику полиции и министру безопасности Прикамья. Слухмейкеры поговаривают, что таким было пожелание губернатора.
Комментарий: мандат изначально было решено отдать либерал-демократам
«Мандат изначально было решено отдать либерал-демократам, а кому фракция решит его передать, это уже ее дело», — пояснил наш собеседник из администрации губернатора.
Прикамье ждет ротация элит
В Перми шепчутся, что главы территорий, для которых сохранение кресел стало важнее содержания работы и ее эффективности, рискуют проиграть на сентябрьских выборах. В связи с этим знаковой фигурой становится Александр Кузнецов, который руководит Пермским районом с 2000 года. Слухмейкеры полагают, что он может потерять часть подконтрольных депутатов и глав поселений. А может потерять больше, если политические разборки ударят по плановой работе и значимым проектам.
Комментариев нет Нижегородская область
Олег Сорокин дает показания на власть имущих
Говорят, при обысках у бывшего заместителя председателя законодательного собрания Нижегородской области Олега Сорокина, обвиняемого во взяточничестве и соучастии в похищении человека, нашли много интересного. В частности, материалы, содержащие компромат на значительное количество людей в нижегородской власти. По слухам, один из них, возможно, подтолкнул реанимацию материалов проверки в отношении бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, против которого, как известно, на днях было возбуждено уголовное дело. Говорят, что находящийся под следствием Сорокин также активно дает следствию показания на лиц из нижегородского истеблишмента.
Комментарий: это ложь
«Вранье все это полное. Ложь абсолютная», — отреагировал адвокат Олега Сорокина Сергей Лебедев.
Зампред кировского правительства Максим Кочетков покидает должность
На этой неделе сразу несколько кировских СМИ сообщили, что заместитель председателя правительства Кировской области Максим Кочетков в ближайшее время покинет свою должность. Слухмейкеры не исключают, что Максима Кочеткова ждет повышение по службе.
Комментарий: это не более чем слухи
«Эта информация не более чем слухи, которые не соответствуют действительности», — прокомментировали в пресс-службе правительства региона.
Роман Титов хочет возглавить областное заксобрание
В сети появилась информация о том, что вице-спикер законодательного собрания Кировской области Роман Титов ведет переговоры о своем возможном назначении на пост его председателя. При этом нынешний глава парламента Владимир Быков якобы может в скором времени попасть в тюрьму, поэтому распродает имущество.
Комментарий: это бред
«Это не имеет к реальности никакого отношения, это бред», — прокомментировал «ФедералПресс» сам Роман Титов.
Азаров исполняет все пожелания Ушамирского
В самарских соцсетях появились скан-копии документов на строительство первого в регионе крематория. Если верить материалам, проект планируется реализовывать в два этапа. Через год после обустройства первой печи должны появиться еще две, о чем ранее не предупреждали чиновники областного правительства и самарской мэрии. В этом случае санитарная зона крематория увеличится с 500 до 1 тыс. метров, и в нее попадут жилая зона поселка Рубежный и территории детского спортивно-оздоровительного лагеря «Юность». Данные о собственнике участка в ЕГРН указывают на связь с бизнесменом Алексеем Ушамирским. Напомним, его имя также связывают со скандальной передачей муниципальных автобусов частному перевозчику ООО «СамараАвтоГаз». В области крепнет слух, что нынешний врио губернатора Дмитрий Азаров развязал руки близкому себе предпринимателю и дал карт-бланш на все его сомнительные начинания.
Комментариев нет В пресс-службах «белого дома» и горадминистрации сообщили, что пока не располагают информацией о появившихся в сети документах. Для ее уточнения редакция «ФедералПресс» направила запросы в органы власти.
В Самаре возобновилась серия телефонных минирований
Днем 18 апреля из ТЦ «Аврора» эвакуировали 3,5 тыс. человек. Поначалу посетители и сотрудники молла решили, что проводятся очередные учения, которые участились по всей стране после трагедии в Кемерово. Однако тревога оказалась настоящей. Примерно в 13.30 в полицию поступил звонок с сообщением о минировании. Спустя два часа после проверки здания спецслужбами «Аврора» заработала в обычном режиме. После того, как СМИ опубликовали первую информацию о звонке неизвестного, в Самаре заговорили о возобновившейся серии общероссийских телефонных терактов, пик которой пришелся на сентябрь-октябрь прошлого года.
Комментарий: из хулиганских побуждений
На следующий день областное управление МВД опубликовало информацию о подозреваемом. Им оказался 33-летний ранее судимый за воровство безработный мужчина. На видео, снятом сотрудниками полиции, он признался, что сообщил о «минировании» из хулиганских побуждений.
Глава оренбургского следкома может покинуть свой пост
Глава Следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области Сергей Колотов может покинуть свой пост. По информации слухмейкеров, его отправят в Саратов на место Николая Никитина. В свою очередь саратовские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах уже дважды отправляли Никитина в отставку. Сейчас глава саратовского СК РФ находится в отпуске. Руководитель оренбургского СКР Сергей Колотов на минувшей неделе принял участие в двух публичных мероприятиях.
Комментариев нет Комментировать ситуацию с вероятными отставками не стали ни в оренбургском, ни в саратовском управлении СК РФ. Не стали комментировать возможную ротацию и в центральном аппарате СКР.
Фото: pasmi.ru, permsovet.ru, kirov-portal.ru, pxhere.com, мвд.рф, oren.sledcom.ru.