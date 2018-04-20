Лучшие ИТ-специалисты и хакеры покажут «цифровую изнанку» на форуме Positive Hack Days 8

15 и 16 мая 2018 года в московском Центре международной торговли состоится ежегодный форум по практической информационной безопасности Positive Hack Days 8. Мероприятие традиционно объединяет специалистов в области технологий, информационной безопасности, молодых ученых, представителей бизнеса и власти. Организатор конференции — компания Positive Technologies.

Слушателей ждут выступления более 130 спикеров, сотня докладов и обсуждений, разделенных на пять потоков. Основные вопросы, которые организаторы планируют обсудить на PHDays 8, — роль государства и регуляторов в цифровизации экономики, диджитализация финансовых технологий, безопасность критической информационной инфраструктуры, меры по снижению рисков и контролю ИБ, методы и средства обеспечения физической безопасности.

Сегодня мы живем в такое время, когда жизнь миллиардов людей невозможна без подключения к сети, а объем информации растет колоссальными темпами. В таких условиях переход на цифровую экономику нужно рассматривать как естественный этап развития государства. Несмотря на перспективы этого направления, нужно понимать, что цифровизация предприятий, отдельных отраслей и в целом экономики несет за собой риски информационной безопасности. Организаторы PHDays собираются продемонстрировать возможные проблемы информационной безопасности, с которыми придется столкнуться государству, бизнесу и частным лицам вследствие перехода на «цифру». Главная цель — все должны осознать реальную опасность цифровой изнанки, которая скрывается за маркетинговым глянцем.

Как и в прошлые годы, гостей и участников PHDays ожидает множество круглых столов, мастер-классов и практических демонстраций и технических докладов, которые представят специалисты по информационной безопасности со всего мира.

Полный список тем форума в этом году:

роль государства и регуляторов в цифровизации экономики,

диджитализация финансовых технологий,

безопасность критической информационной инфраструктуры,

меры по снижению рисков и контролю ИБ,

методы и средства обеспечения физической безопасности,

нейротехнологии и искусственный интеллект в контексте ИБ,

проблемы бытового и промышленного интернета вещей,

технологии «блокчейн» и безопасность,

безопасность биометрических систем аутентификации.

Ключевым докладчиком PHDays 8 станет известный разработчик дизассемблера IDA Pro и декомпилятора Hex-Rays Ильфак Гильфанов. Он выступит на PHDays с докладом «Внутренний язык декомпилятора Hex-Rays: микрокод», в котором расскажет об истории возникновения языка и его технических особенностях, а также о проблемах, возникающих при декомпилировании программ.

Помимо этого, британский эксперт и консультант по вопросам безопасности в компании SI6 Networks Фернандо Гонт подробно расскажет об устройстве протокола IPv6 и о том, как был достигнут его нынешний уровень защищенности. Слушатели узнают об основных решениях, принятых для стандартизации протокола, и их влиянии на безопасность и конфиденциальность. Гонт разберет уязвимости IPv6, которые злоумышленник может использовать в своих целях. Также эксперт продемонстрирует инструменты, находящиеся в открытом доступе, с помощью которых эти уязвимости эксплуатируются.

В рамках конкурсной программы форума будут продемонстрированы потенциальные проблемы и угрозы безопасности современных городских (транспортная сеть, система видеонаблюдения), медицинских и промышленных инфраструктур; государственных информационных систем и электронного правительства; бытового и промышленного интернета вещей; технологии «блокчейн»; биометрических систем аутентификации.

Продажа билетов продолжается на сайте PHDays.