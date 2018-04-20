Росавиация озвучила предварительные причины катастрофы Ан-148

В распоряжении интернет-издания «Daily Storm» оказался отчет Росавиации о предварительных причинах авиакатастрофы Ан-148. Согласно документу, перед взлетом экипаж воздушного судна не проверил работу системы обогрева датчиков скорости, поскольку из-за долгого процесса обогрева системы нередко происходила поломка узла.

Согласно руководству по производству полетов авиакомпании, обогрев приемников полного давления должен производиться пилотами непосредственно перед вылетом. Таким образом, вначале командный состав экипажа действовал в соответствии с установленным регламентом, после чего пренебрег инструкцией и не включил обогрев приемников воздушного давления.

«В процессе занятия исполнительного старта зарегистрировано выполнение экипажем ВС карты контрольной проверки «На исполнительном старте». При этом пункт «Обогрев ППД включен» был «отложен». Согласно руководству по производству полетов авиакомпании, этот раздел выполняется экипажем ВС непосредственно перед взлетом по карте контрольной проверки «Перед взлетом»», — говорится в отчете.

Сразу после взлета сигнализация КИСС трижды сообщала пилотам о том, что обогрев датчиков был отключен. Индикатор также указывал на отказ одного из топливных насосов второго двигателя, не закрытую дверь кабины экипажа и неподготовленность противообледенительной системы крыла и хвостового оперения и двигателей.

Однако собеседник издания уточнил, что подобного рода сигналы могли быть вызваны неверной работой соответствующих датчиков.

«Привыкли, что эти отказы часто возникали. Это прямые недостатки конструкции самолета, недостатки в организации летной работы и эксплуатационной документации. И в конце концов — низкая культура безопасности полетов», — пояснил эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе расследования катастрофы Ан-148 Росавиацией были вскрыты недоработки системного характера.