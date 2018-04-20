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Известные романсы ХIX века прозвучат в библиотеке на Жигулевской
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Известные романсы ХIX века прозвучат в библиотеке на Жигулевской 

Управа района Кузьминки 57 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
Учащиеся детской музыкальной школы имени Аренского исполнят известные романсы ХIX века в субботу, 21 апреля, в библиотеке № 112 района Кузьминки, в рамках акции «Библионочь».
Здесь в 18.00 откроется литературно-музыкальный салон «Пока горят мерцающие свечи…», посвященный 200-летнему юбилею Ивана Тургенева. А в 20.00 состоятся салонные развлечения: викторины, конкурсы, музыкальные презентации, подготовленные по произведениям писателя.
Принять участие в акции могут все желающие. Необходима предварительная регистрация по телефону 8 (499) 722-65-12 или электронной почте 112a@cbsuvao.ru.
Библиотека расположена по адресу: Жигулевская улица, дом 6, корпус 2. (вт)
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