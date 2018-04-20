Ещё
В Чкаловске и двух поселках отключат газ из-за строительства дороги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чкаловске и двух поселках отключат газ из-за строительства дороги 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
В Чкаловске, поселке Петрово Гурьевского района и поселке Холмогоровка Зеленоградского района временно отключат газ. Это необходимо, чтобы провести работы по по переподключению газопровода высокого давления в рамках строительства автомобильной дороги от ул. Б. Окружная до ул. Лукашова.
Отключение газа планируется произвести 25 апреля с 07.00 до 24.00.
«Населению к началу производства работ необходимо перекрыть все краны перед газовыми приборами (установить в положении «закрыто»)», — предупреждают в администрации.
Информация об изменении режима газоснабжения во время производства вышеуказанных работ можно получить телефонам: 99-60-99, 92-58-51 ОДС ОАО «Калининградгазификация» и 99-61-65 АДС ОАО «Калининградгазификация».
АиФ: последние новости
Где в Калининграде и области будут раздавать георгиевские ленточки? В Калининграде прошла инаугурация нового мэра В поисках правды о войне. Краевед - о неизвестных героях и сокровищах Коха
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора109
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей528
Шойгу выступил с заявлением по Сирии86
В России начнут летать стоя80
«Весь салон залит кровью»156
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение