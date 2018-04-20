В Чкаловске и двух поселках отключат газ из-за строительства дороги

В Чкаловске, поселке Петрово Гурьевского района и поселке Холмогоровка Зеленоградского района временно отключат газ. Это необходимо, чтобы провести работы по по переподключению газопровода высокого давления в рамках строительства автомобильной дороги от ул. Б. Окружная до ул. Лукашова.

Отключение газа планируется произвести 25 апреля с 07.00 до 24.00.

«Населению к началу производства работ необходимо перекрыть все краны перед газовыми приборами (установить в положении «закрыто»)», — предупреждают в администрации.

Информация об изменении режима газоснабжения во время производства вышеуказанных работ можно получить телефонам: 99-60-99, 92-58-51 ОДС ОАО «Калининградгазификация» и 99-61-65 АДС ОАО «Калининградгазификация».