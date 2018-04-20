В МГУ обсудят безопасность атомной энергетики

С 27 по 30 августа 2018 года в МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с Международным Агентством по атомной энергии (МАгАтЭ) пройдет научно-практическая конференция, посвященная вопросам безопасности в области атомной энергии. Агентство выбрало МГУ в качестве научно-учебного центра для стран бывшего СССР и Восточной Европы. Базовым структурным подразделением центра стал химический факультет МГУ. В этом году он вновь примет участников совместной конференции МГУ и МАгАтЭ. Об этом сообщается в поступившем в редакцию Indicator.Ru пресс-релизе.

МАгАтЭ входит в систему ООН и включает практически все страны мира, даже те, которые не обладают ядерной энергетикой, но способны использовать современные ядерные или радиационные технологии в медицине и других областях. Агентство сотрудничает с МГУ с 2012 года. В рамках этого соглашения в университете регулярно проводятся мероприятия различных форматов и направленностей, как для специалистов отрасли, так и для интересующихся школьников.

«Формат конференции таков: сотрудники Росатома , МГУ, МАгАтЭ и крупных международных институтов выступают в качестве основных докладчиков для примерно 50-60 слушателей, — пояснил Степан Калмыков, декан химического факультета МГУ. Затрагиваются разнообразные темы, начиная от технических аспектов и заканчивая вопросами юриспруденции, безопасности, международной политики и норм МАгАтЭ и так далее».

В 2014 году на площадке химического факультета МГУ в рамках сотрудничества м МАгАтЭ была организована конференция по основам безопасного обращения с радиоактивными отходами. В конференции приняли участие специалисты по ядерному топливному циклу из 11 стран, а также представители государственных органов власти и международных организации. Темой для обсуждения стали высокие экологические риски, которые возникают с развитием атомной энергетики.