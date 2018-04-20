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Усиление мер безопасности ожидает ростовчан на майские праздники
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Усиление мер безопасности ожидает ростовчан на майские праздники 

Деловое сообщество 56 минут назад
Все силовые ведомства переведут на усиленный режим работы. «Личный состав будет переведен на усиленный вариант несения службы, — сообщил представитель полиции. — Усилена охрана критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения.»
Дежурить будут и медики, и спасатели. Для того чтобы оперативно прибыть к местам возможных происшествий и оказать необходимую помощь. Сотрудники полиции организуют соблюдение общественного порядка в местах массового скопления людей. Ведь на майские праздники запланировано множество общественно-массовых и политических мероприятий. Они пройдут на Театральной площади, на Пушкинской, в парке имени Максима Горького, а также в левобережной зоне. Ведь скоро состоится торжественное открытие новой набережной и парка на левом берегу.
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