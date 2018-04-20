День открытых дверей пройдет в колледже предпринимательства №11 на Ленинградке

Центр информационно-коммуникационных технологий колледжа предпринимательства № 11 приглашает всех желающих 21 апреля на день открытых дверей. Для абитуриентов проведут бесплатные мастер-классы. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«Гостей ждут три мастер-класса: «Интернет вещей», на котором участники соберут «умную теплицу», мастер-класс «Защитил информацию — защитил себя» — на нем абитуриенты рассмотрят вопросы информационной безопасности, создадут сложный пароль для защиты учетных записей, и зашифруют письмо «шифром Цезаря», а также мастер-класс «Как не запутаться в сетях», на котором гости рассмотрят устройство компьютерных сетей, сетевое оборудование и его предназначение», — уточняется на сайте.

Начало в 10.00. Гостей будут ждать по адресу Ленинградское шоссе, дом 13а. (ео)