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День открытых дверей пройдет в колледже предпринимательства №11 на Ленинградке
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День открытых дверей пройдет в колледже предпринимательства №11 на Ленинградке 

Управа района Головинский города Москвы 56 минут назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Центр информационно-коммуникационных технологий колледжа предпринимательства № 11 приглашает всех желающих 21 апреля на день открытых дверей. Для абитуриентов проведут бесплатные мастер-классы. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«Гостей ждут три мастер-класса: «Интернет вещей», на котором участники соберут «умную теплицу», мастер-класс «Защитил информацию — защитил себя» — на нем абитуриенты рассмотрят вопросы информационной безопасности, создадут сложный пароль для защиты учетных записей, и зашифруют письмо «шифром Цезаря», а также мастер-класс «Как не запутаться в сетях», на котором гости рассмотрят устройство компьютерных сетей, сетевое оборудование и его предназначение», — уточняется на сайте.
Начало в 10.00. Гостей будут ждать по адресу Ленинградское шоссе, дом 13а. (ео)
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