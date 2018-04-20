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Гибель 17-летней челябинки на операционном столе вылилась в «уголовку»
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Гибель 17-летней челябинки на операционном столе вылилась в «уголовку» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
По факту гибели 17-летней челябинки в ГКБ №6 возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч.2 ст.109 УК РФ). Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе южноуральского СУ СКР.
Трагедия произошла 15 апреля. По словам родных девушки, она обратилась в больницу с болями в животе. Во время эндоскопии врач задел и повредил два кровеносных сосуда. Пациентке начали делать экстренную операцию, на спасти девушку не удалось.
Следователи дадут оценку действиям медицинских работников. Расследование дела взял на контроль руководитель следственного управления.
Ранее по теме: На Южном Урале девушка умерла на операционном столе
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