Гибель 17-летней челябинки на операционном столе вылилась в «уголовку»

По факту гибели 17-летней челябинки в ГКБ №6 возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч.2 ст.109 УК РФ). Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе южноуральского СУ СКР.

Трагедия произошла 15 апреля. По словам родных девушки, она обратилась в больницу с болями в животе. Во время эндоскопии врач задел и повредил два кровеносных сосуда. Пациентке начали делать экстренную операцию, на спасти девушку не удалось.

Следователи дадут оценку действиям медицинских работников. Расследование дела взял на контроль руководитель следственного управления.

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