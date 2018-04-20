Патрушев: удар по Сирии доказывает, что США силой продвигают свои интересы

"В отличие от предыдущей новая стратегия национальной безопасности США придает повышенное значение использованию военной силы как инструмента продвижения американских интересов на международной арене", — сказал Патрушев на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по проблемам стратегического планирования.

Особое внимание в стратегии США уделяется обеспечению доминирования в глобальной энергетической системе, укреплению лидерства в экономической, научной и технологической сферах, отметил Патрушев, слова которого цитирует пресс-служба аппарата СБ.

"Это проявляется не только в риторике, но и в реальных действиях. Яркий тому пример — нанесение в нарушение всех норм международного права Соединенными Штатами Америки, Англией Францией в ночь с 13 на 14 апреля ракетного удара по сирийской территории", — сказал Патрушев.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

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