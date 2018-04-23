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Лавров: Ракетный удар по Сирии был нацелен на срыв расследования ОЗХО
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Лавров: Ракетный удар по Сирии был нацелен на срыв расследования ОЗХО 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
«Мы наблюдаем за происходящим в Сирии с большой тревогой, потому что ровно в тот момент, когда обозначился коренной перелом, уже не просто в борьбе с ИГ (организация запрещена в РФ), а остатками террористов, когда была освобождена от экстремистов Восточная Гута, и, немаловажно, когда наметились реальные возможности в самое ближайшее время начать работу конституционной комиссии в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, именно в этот момент была осуществлена провокация под предлогом использования химического оружия, не дожидаясь, пока инспекторы ОЗХО прибудут на место, на фоне многочисленных свидетельств, что все это было постановочным спектаклем, были нанесены удары», — сказал Лавров.
По его мнению, для всех беспристрастных наблюдателей очевидно, что силовыми действиями США и их союзники пытались сорвать расследование инспекторов ОЗХО в Сирии и «подорвать позитивные тенденции, которые во многом по инициативе стран-гарантов астанинского процесса — России, Ирана и Турции — стали укрепляться на треке сирийского урегулирования».
Напомним, что США, Франция и Великобритания не стали дожидаться результатов расследования специалистов экспертов ОЗХО предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума. Ранним утром 14 апреля эти страны нанесли ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. В Минобороны России отметили, что из 103 крылатых ракет удалось сбить 71. Серьезных разрушений и погибших в результате атаки коалиции нет.
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