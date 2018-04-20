Лучшего муниципального служащего выбрали в Вологде

Сергей Воропанов. Первое место в конкурсе профессионального мастерства заняла консультант Правового управления городской администрации Анна Чекмарева. В формате круглого стола она познакомила специалистов градостроительной сферы с правовыми аспектами земельных отношений. Награду победительнице вручил Мэр Вологды

Карьеру юриста Анна Чекмарева начала строить в Департаменте земельных отношений, шесть лет назад пришла на работу в Правовое управление, в конкурсе «Лучший муниципальный служащий» приняла участие впервые. В этом году участникам предстояло провести мероприятие, связанное со своим направлением деятельности.

«Я провела семинар для специалистов градостроительной отрасли, рассказала о правоприменительной практике земельного законодательства — тема сложная. В роли лектора выступила в первый раз, слушателями стали более 20 специалистов Департамента градостроительства, а также застройщики и проектировщики. Результатом этой работы должна стать более качественная подготовка проектов постановлений, затрагивающих земельные отношения», — рассказала консультант Правового управления Администрации Вологды Анна Чекмарева.

Результаты работы оценивала конкурсная комиссия, которая на постоянной основе функционирует четвертый год, с момента введения конкурса. Жюри для еще одного профессионального конкурса сформировали недавно, оно оценивало муниципальных служащих, включенных в кадровых резерв.

Конкурс «Есть идея!» среди «резервистов» провели в этом году впервые, в полуфинал вышли пять конкурсантов, которые предложили свои новаторские идеи и защитили проекты. Первое место присудили проекту, направленному на внедрение новых подходов к оценке эффективности деятельности городских властей.

«В своей работе мы используем несколько критериев — оцениваем достижение показателей социально-экономической эффективности, исполнительской дисциплины и эффективности реализации федеральных целевых программ. Я работала над совершенствованием третьего компонента оценки, он был введен в прошлом году и требовал доработки. Такую задачу поставил Мэр города, чтобы иметь возможность оценивать достижение задач по реализации федеральным программам. Добиться этого позволит введение новых критериев, пересмотрены также показатели итоговой оценки. Сейчас обсуждается внедрение предложенного подхода», — рассказала главный специалист отдела анализа и прогнозирования Департамента экономического развития Администрации Вологды Елена Никешичева.

Чествовали муниципальных служащих города сегодня, в День местного самоуправления. Торжественное мероприятие прошло в городской администрации. Награды Главы Вологды и Мэра Вологды вручили работникам, которые внесли большой вклад в совершенствование работы органов местного самоуправления и городской администрации. Отметили также работников Контрольно-счетной палаты.

«С системой местного самоуправления я познакомился более десяти лет назад, когда пришел работать в Гордуму. В комитете по бюджету и налогам мне выдали несколько томов бюджета города — это пачка документов высотой в метр, чтобы я познакомился со статьями расходов. В этих томах были собраны результаты труда огромного количества муниципальных служащих, точные и выверенные расчеты. И сегодня вы продолжаете решать важные задачи, работая на благо Вологды, развивая его потенциал и создавая привлекательные условия для ведения бизнеса и туризма», — отметил в приветственном слове Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В этот раз мероприятие прошло в нестандартном формате, официальность «разбавили» творческие номера, подготовленные муниципальными служащими и их детьми. Работы сотрудников, выполненные из различных материалов и в разных техниках, стали экспонатами корпоративной выставки.