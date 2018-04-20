«КурскАтомЭнергоСбыт» принимает платежи за электроэнергию, тепло, холодную и горячую воду

Квитанции без комиссии можно оплатить в Центре обслуживания клиентов, который находится по адресу: ул. Энгельса, 134 «КурскАтомЭнергоСбыт» принимает платежи за электроэнергию, тепло, холодную и горячую воду, сообщили в пресс-службе администрации области. Квитанции без комиссии можно оплатить в Центре обслуживания клиентов, который находится по адресу: ул. Энгельса, 134.

По мнению сотрудников компании, предлагаемые курянам сервисы и услуги — действенный инструмент, способствующий повышению эффективности, оперативности, прозрачности, а также максимальному внедрению в жизнь принципа индивидуального подхода при взаимодействии с клиентами.