Главная платформа петрозаводского вокзала закрыта для пассажиров

На вокзале карельской столицы начались ремонтные работы.

В рамках программы по модернизации вокзального комплекса Петрозаводск специалисты приступили к реконструкции первой платформы. В связи с проводимыми ремонтными работами посадка на поезда с данной платформы временно осуществляться не будет, для пассажиров предусмотрен проход к платформам № 2 и № 3 через подземный тоннель.

Информирование пассажиров осуществляется посредством объявлений на информационных стойках, а также по громкоговорящей связи вокзала. Администрация вокзала просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, что программа реконструкции вокзала предусматривает увеличение высоты платформы почти на 90 см.