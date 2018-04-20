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Главная платформа петрозаводского вокзала закрыта для пассажиров
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Главная платформа петрозаводского вокзала закрыта для пассажиров 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
На вокзале карельской столицы начались ремонтные работы.
На первой платформе железнодорожного вокзала Петрозаводск начались ремонтные работы, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».
В рамках программы по модернизации вокзального комплекса Петрозаводск специалисты приступили к реконструкции первой платформы. В связи с проводимыми ремонтными работами посадка на поезда с данной платформы временно осуществляться не будет, для пассажиров предусмотрен проход к платформам № 2 и № 3 через подземный тоннель.
Информирование пассажиров осуществляется посредством объявлений на информационных стойках, а также по громкоговорящей связи вокзала. Администрация вокзала просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Напомним, что программа реконструкции вокзала предусматривает увеличение высоты платформы почти на 90 см.
По материалам: ptzgovorit.ru
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