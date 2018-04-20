Госадмтехнадзор проверил территорию вдоль Волоколамского шоссе

Сегодня утром сотрудники Государственного административно-технического надзора и администрация проверили содержание территорий вдоль Волоколамского шоссе. В зоне пристального внимания оказались парковки, заправки и торговые предприятия, сообщил телеканал «360».

Чаще всего нагромождение мусора встречается возле магазинов, заправок и кафе. Сегодня инспекторы Госадмтехнадзора проверили такие объекты на Волоколамском шоссе. Несанкционированные свалки впечатлили даже опытных работников ведомства. Всего несколько шагов по обочине и сюрприз за сюрпризом. Вдоль дороги нет ни сантиметра чистой обочины. Соседствует с одной из несанкционированных свалок крупная сетевая заправка. Увидев инспекторов и камеры, ее сотрудники пускаются в бегство. После долгих уговоров все-таки решаются на переговоры. И тут же получают вопросы на засыпку.

Отвертеться не получится: все недочеты запечатлены на камеру. Нагромождение мусора сотрудников АЗС не смущает. А ведь он у них, буквально, под носом. Долго отнекиваться не получится. Ответственных за ненадлежащее состояние, прилегающих к заправке территории, все равно вызовут на ковер.

Найти чистое место на Волоколамке — большая удача. Сотрудники Госадмтехнадзора нашли даже кладбище автомобильных шин. Все нарушения зафиксировали на камеру.

Сотрудники Госадмтехнадзора пообещали, что нечистоплотных предпринимателей и должностных лиц накажут рублем: штраф достигает 150 тысяч рублей.