Власти провицнии в Индонезии в последний раз провели публичную порку

Власти индонезийской провинции Ачех совершили последнее открытое для всех правосудие после введения закона о запрете публичного проведения таких наказаний. Закон пока не действует, но его введение анонсировал губернатор области в апреле. Об этом сообщил сайт Time.

Индонезийская провинция Ачех признана в стране наиболее консервативной — там до недавнего времени применялись наказания прутом, которые можно было снимать и показывать детям. Однако власти пересмотрели эту традицию, но не отменили ее, а просто сделали мероприятие закрытым.

В пятницу наказали несколько неженатых пар за демонстрацию их связи публично, а также двух женщин, которых обвинили в проституции. Эта церемония прошла на глазах у сотен человек.

Удары прутом получили женщины, которых окрестили проститутками. В провинции так можно называть женщину, которая занялась сексом с кем-либо до свадьбы. За такое «нарушение» предусмотрено наказание: 11 ударов жестким прутом.

На последней церемонии одна из жертв после пятого удара потеряла сознание. Ей дали воды и продолжили бить.

Еще шестерых молодых людей обвинили во флирте с женщинами, за что им дали 11 и 22 ударов прутом. Полиция Шариата хотела назначить им более серьезное наказание, но у них не было достаточного количества доказательств.

Власти региона приняли меры о «смягчении» наказания после того, как в 2017 году внимание международного сообщества привлекла казнь двух гомосексуалов. Общественность не оценила такой расклад и надавила на власти провинции. Тогда-каждому из них нанесли по 100 ударов прутом.

Провинция Ачех также является единственной провинцией, где мусульмане практикуют Шариат. Правозащитники потребовали прекратить такие наказания, но власти провинции отрезали, что такая казнь сохранится в любом случае. Единственное, что можно изменить — публичность.

Для статистики: только в 2005 году, когда такую меру наказания ввели в провинции, под «горячую руку правосудия» попали сотни человек.