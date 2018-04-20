«Новатэк» хочет снизить капзатраты на «Арктик СПГ-2» на более 30% в сравнении с «Ямал СПГ»

"Новатэк" будет стремиться снизить капитальные затраты на строительство завода «Арктик СПГ-2» более чем на 30% по сравнению с затратами на «Ямал СПГ», сообщил журналистам глава «Новатэка» Леонид Михельсон

В феврале он оценивал снижение капитальных затрат по проекту в 30% по сравнению с затратами на «Ямал СПГ».

"Я так считаю, что названная мною цифра по уменьшению в 30%, наверное, будет перевыполнена. … Мы будем стремиться к более 30%", — сказал Михельсон. Он пояснил, что на снижение капитальных затрат влияет в том числе на увеличение прогнозируемой мощности завода — до 19,8 миллиона тонн в год. "

Мы раз в три месяца проводим общие совещания с партнерами — НИПИгаз, Technip и Linde. Позавчера было совещание в Париже. Наша инжиниринговая компания «СПГ-Новаинжиниринг» ведёт эту кривую и показывает прогресс по уменьшению планируемого capex (капитальных затрат — ред.) на тонну, и там очень много вещей, которые влияют, в том числе увеличение производительности, уменьшение веса, размещение конкретных заказов", — сказал Михельсон. При этом заявленная мощность «Арктик СПГ-2» в 19,8 миллиона тонн СПГ в год является окончательной, отметил он.

"СПГ Новаинжиниринг" (СП «НИПИгаза», Technip и Linde) и «Новатэк» в мае подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве, закрепляющем основные условия по проектированию и дальнейшей реализации проектов СПГ-заводов на бетонном основании гравитационного типа в рамках «Арктик СПГ-2», а также последующих СПГ-проектов «Новатэка».

"Арктик СПГ-2" — второй проект «Новатэка», связанный с производством сжиженного природного газа, после «Ямала СПГ». Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения. Согласно планам компании, завод будет состоять из трех технологических линий мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 год с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.