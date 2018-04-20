Овсянников: бизнес-омбудсмен Севастополя должен быть утвержден на общественных началах 

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам предпринимателей в Севастополе должен быть утвержден на общественных началах. Об этом в кулуарах Ялтинского экономического форума (ЯМЭФ) журналистам сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, комментируя итоги встречи с федеральным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.
Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам предпринимателей в Севастополе в настоящее время не утвержден. Заксобрание Севастополя трижды голосовало по кандидатурам на эту должность, но так и не выбрало бизнес— омбудсмена. Пока функции уполномоченного по правам предпринимателей выполняет на общественных началах Иван Комелов.
"Сегодня прошла встреча с уполномоченным по правам предпринимателей [при президенте РФ Борисом Титовым], обсуждалась ситуация по уполномоченному по правам предпринимателей в Севастополе. Договорились, что должен быть утвержден общественный уполномоченный, который должен начать работать на постоянной основе. Мы обсуждали, как в ситуации, когда не работает Законодательное собрание по избранию уполномоченного, решать проблемы предпринимателей", — сказал Овсянников.
Говоря о том, кто может стать общественным бизнес— омбудсменом, Овсянников отметил, что с Борисом Титовым он обсуждал все кандидатуры, включая Комелова. «Мы обсуждали всех, и кого раньше подавали, согласовывали», — сказал глава города.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.