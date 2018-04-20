В Псковской области уничтожено более 17 тонн польских яблок 

В рамках взаимодействия управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской области и псковских правоохранительных органов задержано грузовой автомобиль с подкарантинной продукцией, следовавшее из Белоруссии, об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства. При проведении досмотра специалисты Россельхознадзора обнаружили, что в транспортном средстве находятся свежие яблоки, общим весом 17,3 тонны. По маркировке на ящиках было установлено происхождение указанной продукции — Польша. Фитосанитарные сертификаты и товарно-транспортные документы на продукцию отсутствовали. В итоге в соответствии с антисанкционными указами президента РФ партия яблок была уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в Острове: фрукты раздавил бульдозер. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».