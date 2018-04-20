Первое мая в парках культуры и отдыха Подмосковья: от костюмированных шествий до лазертага

В 40 парках культуры и отдыха Московской области пройдет более 60 мероприятий, посвященных 1 Мая — празднику весны и труда. Об этом сообщила министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.

Парки приглашают принять участие в костюмированных шествиях,

мастер-классах, квестах, интерактивных играх, флешмобах. Ожидается, что праздничные мероприятия посетят более 50 тысяч человек

В парке «Березовая роща» Дмитровского района в первый майский день состоится открытие творческого сезона. В этот день запланированы концерт,

анимационно-развлекательные

мероприятия, катание на лошадях, лазертаг — высокотехнологичная игра, проходящая в реальном времени и пространстве, и многое другое. Парк «Пехорка» городского округа Балашиха пригласит посетителей на культурно-развлекательную

программу «Мир! Труд! Май!». В парке культуры и отдыха «Москворецкий» Воскресенского района проведут театрализованные программы «Фиксики» и «Тролли», квест для детей «Парк приключений», концерт с участием местных творческих коллективов, «Бумажное шоу»,

мастер-классы

для детей и взрослых, покажут любимый многими фильм «Весна на Заречной улице».

Выступлениями самодеятельных артистов и интерактивными играми порадует отдыхающих городской парк городского округа Кашира . Немало сюрпризов подготовил парк культуры и отдыха «Елочки» в Домодедове, отмечающий 1 мая день рождения.

В Талдомском районе парк «Солнечный берег» в Запрудне пригласит желающих принять участие во флешмобе «Парад цветущей аллеи», в работе

мастер-классов, запуске воздушных шаров и воздушных змеев, интерактивной игровой программе с детьми, а парк отдыха «Вербилки» — в костюмированном праздничном мероприятии «Открытие летнего сезона».