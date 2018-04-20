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Первое мая в парках культуры и отдыха Подмосковья: от костюмированных шествий до лазертага
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Первое мая в парках культуры и отдыха Подмосковья: от костюмированных шествий до лазертага 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В 40 парках культуры и отдыха Московской области пройдет более 60 мероприятий, посвященных 1 Мая — празднику весны и труда. Об этом сообщила министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.
Парки приглашают принять участие в костюмированных шествиях,
мастер-классах, квестах, интерактивных играх, флешмобах. Ожидается, что праздничные мероприятия посетят более 50 тысяч человек
Оксана Косарева.
В парке «Березовая роща» Дмитровского района в первый майский день состоится открытие творческого сезона. В этот день запланированы концерт,
анимационно-развлекательные
мероприятия, катание на лошадях, лазертаг — высокотехнологичная игра, проходящая в реальном времени и пространстве, и многое другое. Парк «Пехорка» городского округа Балашиха пригласит посетителей на  культурно-развлекательную
программу «Мир! Труд! Май!». В парке культуры и отдыха «Москворецкий» Воскресенского района проведут театрализованные программы «Фиксики» и «Тролли», квест для детей «Парк приключений», концерт с участием местных творческих коллективов, «Бумажное шоу»,
мастер-классы
для детей и взрослых, покажут любимый многими фильм «Весна на Заречной улице».
Выступлениями самодеятельных артистов и интерактивными играми порадует отдыхающих городской парк городского округа Кашира. Немало сюрпризов подготовил парк культуры и отдыха «Елочки» в Домодедове, отмечающий 1 мая день рождения.
В Талдомском районе парк «Солнечный берег» в Запрудне пригласит желающих принять участие во флешмобе «Парад цветущей аллеи», в работе
мастер-классов, запуске воздушных шаров и воздушных змеев, интерактивной игровой программе с детьми, а парк отдыха «Вербилки» — в костюмированном праздничном мероприятии «Открытие летнего сезона».
Массовые гуляния пройдут в парке культуры и отдыха в Жуковскои, парке культуры Дворца культуры имени Конина в Егорьевске, парке имени Толстого и парке «Дубки» в Химках. Парк культуры и отдыха «Пегас» в Егорьевске проведет для маленьких посетителей конкурс рисунков на асфальте «Май шагает по планете», а в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Лазутиной — квест, целью которой станет знакомство подрастающего поколения с историей пионерской организации.
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