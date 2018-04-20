Norsk Hydro может объявить форс-мажор по ряду контрактов с «Русалом» из-за санкций США

«Norsk Hydro уведомила »Русал" , что может быть необходимым объявить форс-мажор по ряду контрактов… из-за санкций США ", — говорится в пресс-релизе компании.

Norsk Hydro отмечает, что при этом не ожидает значительного влияния форс-мажора на ее производство и клиентов.

Компания добавляет, что пока рано говорить о том, как введение санкций против «Русала» может повлиять на развитие мировой алюминиевой отрасли. Hydro будет внимательно следить за ситуацией и оценивать возможные дополнительные последствия.