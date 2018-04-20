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Norsk Hydro может объявить форс-мажор по ряду контрактов с «Русалом» из-за санкций США
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Norsk Hydro может объявить форс-мажор по ряду контрактов с «Русалом» из-за санкций США 

Прайм 47 минут назад
«Norsk Hydro уведомила »Русал", что может быть необходимым объявить форс-мажор по ряду контрактов… из-за санкций США", — говорится в пресс-релизе компании.
Norsk Hydro отмечает, что при этом не ожидает значительного влияния форс-мажора на ее производство и клиентов.
Компания добавляет, что пока рано говорить о том, как введение санкций против «Русала» может повлиять на развитие мировой алюминиевой отрасли. Hydro будет внимательно следить за ситуацией и оценивать возможные дополнительные последствия.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", «Базовый элемент» и «Русал».
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