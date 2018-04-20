Протекционистские меры США усугубляют неопределенность в мировой экономике — немецкие экономисты

Берлин, 20 апреля / Синьхуа / — Согласно опубликованному в четверг докладу, недавние протекционистские меры, принятые Соединенными Штатами , усугубляют неопределенность в мировой экономике и могут подорвать ее рост.

Доклад «Совместный экономический прогноз на весну 2018 года» включает мнения экспертов из ведущих немецких экономических аналитических центров. Он был предоставлен Федеральному правительству Германии для ознакомления.

"Повышение США импортных пошлин на сталь и алюминий в начале года — это еще один шаг на пути к большему протекционизму", — говорится в докладе.

Эксперты выразили обеспокоенность тем, что протекционистские меры США могут привести к контрдействиям других стран, что увеличит экономическую неопределенность. Потенциальная эскалация торгового конфликта «нанесет значительный ущерб росту мировой экономики в среднесрочной перспективе».

В докладе говорится, что «деловые настроения компаний в последнее время заметно ухудшились», что отчасти объясняется «растущей неопределенностью в отношении экономической политики в США».

В докладе указывается, что немецкая экономика неизбежно пострадает. «Текущие изменения в торговой и налоговой политике США имеют международные последствия, которые также затронут и Германию».

В докладе содержится призыв к сотрудничеству и координации странами торговой политики перед лицом потенциально усиливающейся неопределенности. «Однако, если торговый конфликт удастся уладить в ближайшие сроки, то текущие неопределенности исчезнут, а динамика развития мировой экономики может оказаться намного сильнее, чем то предполагают прогнозы», — отмечается в докладе. —0—