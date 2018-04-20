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Волжская ГЭС перейдет в режим максимального сброса воды с 21 апреля
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Волжская ГЭС перейдет в режим максимального сброса воды с 21 апреля 

Rambler News Service 1 час назад
Волгоградский гидроузел перейдет в режим максимально установленного пропуска воды с субботы, 21 апреля и до конца месяца, сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на представителя «РусГидро» — «Волжская ГЭС» Галину Шацкую.
В этот период среднесуточные расходы воды составят 27000±500 м³/с.
По словам представителя компании, повышенные расходы будут осуществляться в интересах сельского и рыбного хозяйства Волгоградской и Астраханской областей.
«Специальный обводнительный попуск в низовья Волги необходим для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы», — пояснила Шацкая.
Дальнейший режим работы ГЭС будет определен Росводресурсами в зависимости от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки.
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