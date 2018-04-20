Волжская ГЭС перейдет в режим максимального сброса воды с 21 апреля

Волгоградский гидроузел перейдет в режим максимально установленного пропуска воды с субботы, 21 апреля и до конца месяца, сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на представителя «РусГидро» — «Волжская ГЭС» Галину Шацкую.

В этот период среднесуточные расходы воды составят 27000±500 м³/с.

По словам представителя компании, повышенные расходы будут осуществляться в интересах сельского и рыбного хозяйства Волгоградской и Астраханской областей.

«Специальный обводнительный попуск в низовья Волги необходим для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы», — пояснила Шацкая.

Дальнейший режим работы ГЭС будет определен Росводресурсами в зависимости от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки.