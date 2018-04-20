Нормы вылова ценных пород рыбы увеличены в Нижегородской области

223 тонны ценных пород рыбы планируется выловить в Оке и Чебоксарском водохранилище в границах Нижегородской области в будущем году. Нормы вылова были одобрены в ходе общественных слушаний. Об этом сообщили в региональном комитете госохотнадзора.

В Чебоксарском водохранилище в 2019 году планируется выловить 176 тонн рыбы (в 2018 году это план составляет 157 тонн). В Оке норма на 2019 год составляет 47 тонн, а на текущий — 31 тонну.

Как сообщила начальник сектора регулирования рыболовства госохотнадзора Татьяна Аракчеева, объемы вылова рыбы научно обоснованы. Годовая добыча конкретного вида в определенных районах устанавливается с учетом особенностей этого вида. К числу ценных пород в Нижегородской области относятся щука, лещ, судак, сом и сазан.

Увеличение норм вылова рыбы в 2019 году связано с ростом количества водных биологических ресурсов в водоемах Нижегородской области. В госохотнадзоре считают, что это является результатом снижения промысловой нагрузки на водоемы в 2017 году, и рыбоохранных мероприятий во время весеннего нереста.

В ведомстве напомнили, что ежегодно с 15 апреля по 15 июня установлены ограничения на любительское и спортивное рыболовство на водоемах области.