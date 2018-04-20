Строители стадиона «Нижний Новгород» готовятся к забастовке. Им не платят три месяца

— Наша бригада выполняет вентиляционные работы. Последний раз нам зарплату платили в начале января — за декабрь, — рассказал корреспонденту NN.ru Александр. — Обещают каждую неделю, что через неделю все заплатят. И ничего.

Рабочие уже проконсультировались с юристом, как правильно объявить забастовку. На будущей неделе они собираются писать обращение в прокуратуру и уведомление работодателю за подписями всех забастовщиков о приостановлении работы до выплаты долга.

Самому Александру работодатель должен около 135 тысяч рублей. Примерно такие же задолженности и перед другими рабочими. Собеседник NN.ru сказал, что к бастующим готово присоединится большинство бригад

— В принципе здесь уже никто не работает. Люди приходят на работу — так, чтобы не уволили. Приходят, отсиживают нужное время и уходят домой, — сказал Александр. — А уйдешь совсем — потом вообще не найдешь концов.

Корреспондент NN.ru обратился в СК «УС 620». В приемной головного офиса в Москве любезно дали телефон нижегородской конторы. Там, услышав вопрос, молча бросили трубку. Но через пару часов все-таки согласились поговорить.

— Я не знаю, кто из рабочих вам это говорит, и наши ли это рабочие. В нашей компании выплаты заработной платы проводятся регулярно и вовремя. У меня нет никакой другой информации нет, — отчеканила девушка.

Кстати, на недавней встрече предпринимателей с мэром Нижнего Новгорода тот же вопрос подняли представители местных организаций, которые сотрудничали с «УС 620» на другом ее объекте — строительстве станции метро «Стрелка». Им задолжали около 80 млн рублей. Выиграны все суды, исполнительные листы на руках. Но собственные счета компании заблокированы, а деньги на большое строительство в Нижнем Новгороде лежат не спецсчетах и недоступны.

— Этот вопрос выходит за рамки полномочий муниципалитета. Вы меня сейчас призываете к каким действиям? Морально надавить на Костенко (учредитель и гендиректор «УС 620» — Прим. ред.)? Поверьте, он не то что готов, я думаю, что он жаждет со всеми расплатиться. Но только у него сейчас есть главный интерес — достроить станцию метро «Стрелка», — ответил Владимир Панов . — Вероятность завершения и по строительству, и по расчетам с подрядчиками высокая. Но надо дождаться завершения работ по строительству. Сейчас все усилия направлены в эту точку, вы должны понимать, насколько это важно для города.