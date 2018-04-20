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Аркадий Чернецкий прокомментировал отмену выборов мэра Екатеринбурга
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Аркадий Чернецкий прокомментировал отмену выборов мэра Екатеринбурга 

Уральский меридиан 35 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 20 апреля, в Музее истории Екатеринбурга свою книгу «Аркадий Чернецкий: совершеннолетие власти» презентовал политолог Игорь Выдрин.
Мероприятие посетил и сам Аркадий Чернецкий, первый мэр столицы Урала. На встрече он прокомментировал решение об отмене прямых выборов мэра в Екатеринбурге.
Я лично являюсь приверженцем той системы, в которой работал я: единый сильный мэр, который избирается. Однако она, как и любая другая система, не лишена недостатков, — отметил Аркадий Чернецкий.
Систему сильного мэра политик сравнил с лотереей.
Если попался сильный управленец, то территория развивается. Попался плохой мэр — город не развивается, снять невозможно, проконтролировать тоже невозможно. Желающих погреть руки на таком посту очень много, — поделился Чернецкий.
Фото: ystav.com.
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