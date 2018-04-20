Аппарат бизнес-омбудсмена поможет предпринимателям Крыма с юридическими вопросами

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей займется вопросами бизнесменов Севастополя , которые столкнулись с юридическими проблемами при регистрации права собственности. Об этом сообщил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов в кулуарах IV Ялтинского международного экономического форума.

"Была невероятной революционности история перехода с одной юрисдикции в другую (воссоединение Крыма и Севастополя с Россией — прим. ТАСС), замена налогов, уголовного законодательства. Это была амбициозная задача, в целом она выполнена, все уже устоялось, но есть некие последствия. В Севастополе есть проблемы по ряду предприятий, к нам обращаются, говорят, что не ладятся отношения с властью по поводу защиты собственности и регистрации — будем этим заниматься", — сказал он.

Титов уточнил ТАСС, что проблемы бизнесменов касаются оформления документов. Обращения к нему поступили в ходе форума.

IV Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.