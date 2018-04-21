До 30 апреля открыт приём заявок на участие во Всероссийском молодёжном форуме «Таврида» 

В 2018 году открыта новая смена: «Вместе» — для хореографов и мастеров народного творчества. Также открыты смены для молодых деятелей в разных областях искусства и культуры: «Стрит-арт смена», «Лето, джаз, рокн-ролл», «Экспериментальная сцена», а также смена, посвящённая добровольчеству и волонтёрству в области культуры: «Творческая команда страны — добровольчество в сфере культуры». Образовательная программа в этом году сделает акцент на проведение именных школ от ведущих экспертов по искусству и культуре в России: например, Школа кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Образовательная программа включает интереснейшие лекции и мастер-классы. «Таврида» в 2018 году пройдёт с 16 июля по 31 августа.