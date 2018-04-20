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Правительство Подмосковья присоединилось к кодексу добросовестных практик в интернете
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Правительство Подмосковья присоединилось к кодексу добросовестных практик в интернете 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Заместитель председателя правительства Московской области — министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максут Шадаев принял участие в подписании кодекса добросовестных практик в сети Интернет, сообщается на сайте Роскомнадзора.
«Правительство Московской области подписало кодекс добросовестных практик в сети Интернет. Церемония подписания прошла в здании правительства Московской области с участием заместителя председателя правительства Московской области — министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максута Шадаева», — говорится в сообщении.
В ходе церемонии Шадаев рекомендовал присоединиться к кодексу и другим исполнительным органам власти Московской области.
Главная цель кодекса, разработанного Роскомнадзором, это предупреждение и предотвращение угроз и рисков, которые несет современное цифровое пространство безопасному сбору, обработке и хранению персональных данных граждан.
«Подписанты подтверждают готовность работать с персональными данными в соответствии с законодательством, содействовать созданию безопасного и комфортного информационного пространства в Интернете, формированию культуры поведения в Сети», — добавляется в сообщении.
Впервые кодекс был подписан осенью 2016 года на Международной конференции «Защита персональных данных». На сегодняшний день кодекс подписали 1734 организации по всей России. В их числе региональные и муниципальные органы власти, автономные некоммерческие и коммерческие организаций, высшие и средние специальные учебные заведения и так далее.
Текст кодекса размещен на портале персональных данных в разделе «Кодекс добросовестных практик». Документ открыт для подписания любой заинтересованной стороной.
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