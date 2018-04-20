Правительство Подмосковья присоединилось к кодексу добросовестных практик в интернете

«Правительство Московской области подписало кодекс добросовестных практик в сети Интернет. Церемония подписания прошла в здании правительства Московской области с участием заместителя председателя правительства Московской области — министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максута Шадаева», — говорится в сообщении.

В ходе церемонии Шадаев рекомендовал присоединиться к кодексу и другим исполнительным органам власти Московской области.

Главная цель кодекса, разработанного Роскомнадзором , это предупреждение и предотвращение угроз и рисков, которые несет современное цифровое пространство безопасному сбору, обработке и хранению персональных данных граждан.

«Подписанты подтверждают готовность работать с персональными данными в соответствии с законодательством, содействовать созданию безопасного и комфортного информационного пространства в Интернете, формированию культуры поведения в Сети», — добавляется в сообщении.

Впервые кодекс был подписан осенью 2016 года на Международной конференции «Защита персональных данных». На сегодняшний день кодекс подписали 1734 организации по всей России . В их числе региональные и муниципальные органы власти, автономные некоммерческие и коммерческие организаций, высшие и средние специальные учебные заведения и так далее.

Текст кодекса размещен на портале персональных данных в разделе «Кодекс добросовестных практик». Документ открыт для подписания любой заинтересованной стороной.