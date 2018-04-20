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Севастополь хочет выделить 60 миллиардов рублей на транспортные проекты
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Севастополь хочет выделить 60 миллиардов рублей на транспортные проекты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости. Правительство Севастополя готовит обоснование для выделения около 60 миллиардов рублей для проектирования и строительства важнейших для города транспортных проектов, сообщил губернатор Дмитрий Овсянников.
"Мы обсуждаем несколько крупных транспортных проектов… суммарное финансирование порядка 60 миллиардов рублей. Первый — переход через Севастопольскую бухту — либо тоннель, либо мост. Сейчас идет ТЭО (технико-экономическое обоснование) проекта, которое покажет, сколько средств надо на его реализацию", — сказал Овсяников РИА Новости в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.
Проект подводного тоннеля под Севастопольской бухтой обсуждался губернатором города в 2017 году на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Транспортный переход должен соединить северную часть города с центральной.
Для улучшения логистики и транспортной доступности разрабатывается проект Гераклейской рокады длиной около 9 километров, добавил губернатор. «По ней мы уже находимся в ТЭО, недавно рассматривали варианты трассировки — через Молочную балку, по землям министерства обороны, было четыре варианта трассы. Выбрали вариант длиной 9 километров, оценочная стоимость — 16 миллиардов», — сказал Овсянников.
Правительство города также рассматривает проект строительства двухуровневой развязки на улице Хрусталева, отметил губернатор. Реализация этого проекта необходима в связи со строительством трассы «Таврида», большой поток автомобилей в существующей развязке создаст большие заторы. Кроме того, из Главгосэкспертизы выходят проекты важных дорог города — восьмого участка трассы «Таврида» и дороги в Камышовую бухту, добавил собеседник агентства.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.
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