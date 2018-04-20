Севастополь хочет выделить 60 миллиардов рублей на транспортные проекты

"Мы обсуждаем несколько крупных транспортных проектов… суммарное финансирование порядка 60 миллиардов рублей. Первый — переход через Севастопольскую бухту — либо тоннель, либо мост. Сейчас идет ТЭО (технико-экономическое обоснование) проекта, которое покажет, сколько средств надо на его реализацию", — сказал Овсяников РИА Новости в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

Проект подводного тоннеля под Севастопольской бухтой обсуждался губернатором города в 2017 году на встрече с президентом России Владимиром Путиным . Транспортный переход должен соединить северную часть города с центральной.

Для улучшения логистики и транспортной доступности разрабатывается проект Гераклейской рокады длиной около 9 километров, добавил губернатор. «По ней мы уже находимся в ТЭО, недавно рассматривали варианты трассировки — через Молочную балку, по землям министерства обороны , было четыре варианта трассы. Выбрали вариант длиной 9 километров, оценочная стоимость — 16 миллиардов», — сказал Овсянников.

Правительство города также рассматривает проект строительства двухуровневой развязки на улице Хрусталева, отметил губернатор. Реализация этого проекта необходима в связи со строительством трассы «Таврида», большой поток автомобилей в существующей развязке создаст большие заторы. Кроме того, из Главгосэкспертизы выходят проекты важных дорог города — восьмого участка трассы «Таврида» и дороги в Камышовую бухту, добавил собеседник агентства.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму . Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России . В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.