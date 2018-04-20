Молодые вандалы осквернили редакцию ivbg.ru

Два молодых вандала сорвали брендированные флаги ivbg.ru с фасада офисного здания. Хулиганы думали, что их никто не заметит, но не учли, что везде стоят камеры

https://youtu.be/jpzlZYirBwM

Вечером 14 апреля два неизвестных хулигана подошли к дверям офиса и сорвали два наших любимых флага. Один из парней встал на мусорную урну и, подпрыгивая, пытался сорвать брендированные знамена нашего агентства. Когда коварный план увенчался успехом, вандалы убежали сломя голову с места преступления.

Парней даже не смутили свидетели в проезжающих мимо машинах.

Ребята, если вы это читаете, то принесите флаги обратно. В противном случае мы отнесем обе записи в полицию.

https://youtu.be/3D7p0BjKmBE?t=1m46s