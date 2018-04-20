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Молодые вандалы осквернили редакцию ivbg.ru
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Молодые вандалы осквернили редакцию ivbg.ru 

Ivyborg.ru 1 час назад
Два молодых вандала сорвали брендированные флаги ivbg.ru с фасада офисного здания. Хулиганы думали, что их никто не заметит, но не учли, что везде стоят камеры
https://youtu.be/jpzlZYirBwM
Вечером 14 апреля два неизвестных хулигана подошли к дверям офиса и сорвали два наших любимых флага. Один из парней встал на мусорную урну и, подпрыгивая, пытался сорвать брендированные знамена нашего агентства. Когда коварный план увенчался успехом, вандалы убежали сломя голову с места преступления.
Парней даже не смутили свидетели в проезжающих мимо машинах.
Ребята, если вы это читаете, то принесите флаги обратно. В противном случае мы отнесем обе записи в полицию.
https://youtu.be/3D7p0BjKmBE?t=1m46s
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