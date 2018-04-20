Представители порта Гамбург заинтересовались навигацией по Северному морскому пути

Москве состоялась рабочая встреча заместителя генерального директора по экономике и финансам ФГУП «Росморпорт» Якова Быкова и других сотрудников предприятия с представителями крупнейшего порта Германии 0 Гамбурга.

Немецкую делегацию возглавил Статс-секретарь министерства экономики , транспорта и инноваций Вольного и Ганзейского города Гамбург д-р Торстен Зевеке (Dr. Torsten Sevecke).

В приветственном слове Яков Быков отметил, что 2018 год является юбилейным не только для Росморпорта, которое отмечает 15-летие своей деятельности, но и для порта Гамбург. 50 лет назад в Гамбург прибыл первый контейнеровоз, что и послужило началом контейнерных перевозок.

Одной из тем для обсуждения стало актуальное состояние и перспективы развития морских портов России , динамика их грузооборота, — сообщает пресс-центр Росморпорта. Особый интерес немецкой стороны вызвали вопросы развития Северного морского пути, требования к судам, эксплуатируемым в его акватории, особенности навигации в арктическом регионе, а также услуги по ледокольным проводкам, которые оказывает Росморпорт. Заместитель гендиректора по экономике и финансам предприятия подчеркнул, что морской порт Сабетта в 2017 году стал абсолютным лидером по росту грузооборота среди морских портов РФ. Перевалка грузов в ямальском морском порту увеличилась на 280,7% по отношению к 2016 году и составила 7,987 млн тонн.

Между Росморпортом и портом Гамбург существуют давние партнерские отношения по обмену опытом в сфере управления портовой деятельностью, круизного судоходства, проектирования и эксплуатации морских терминалов. Парусное учебное судно «Мир» Росморпорта ежегодно принимает участие в праздновании Дня рождения порта Гамбург. В мае этого года всем жителям и гостям города представится уникальная возможность подняться на борт судна, постоять за штурвалом знаменитого парусника и познакомиться с жизнью курсантов.