Ещё
Представители порта Гамбург заинтересовались навигацией по Северному морскому пути
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня

Представители порта Гамбург заинтересовались навигацией по Северному морскому пути 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Москве состоялась рабочая встреча заместителя генерального директора по экономике и финансам ФГУП «Росморпорт» Якова Быкова и других сотрудников предприятия с представителями крупнейшего порта Германии 0 Гамбурга.
Немецкую делегацию возглавил Статс-секретарь министерства экономики, транспорта и инноваций Вольного и Ганзейского города Гамбург д-р Торстен Зевеке (Dr. Torsten Sevecke).
В приветственном слове Яков Быков отметил, что 2018 год является юбилейным не только для Росморпорта, которое отмечает 15-летие своей деятельности, но и для порта Гамбург. 50 лет назад в Гамбург прибыл первый контейнеровоз, что и послужило началом контейнерных перевозок.
Одной из тем для обсуждения стало актуальное состояние и перспективы развития морских портов России, динамика их грузооборота, — сообщает пресс-центр Росморпорта. Особый интерес немецкой стороны вызвали вопросы развития Северного морского пути, требования к судам, эксплуатируемым в его акватории, особенности навигации в арктическом регионе, а также услуги по ледокольным проводкам, которые оказывает Росморпорт. Заместитель гендиректора по экономике и финансам предприятия подчеркнул, что морской порт Сабетта в 2017 году стал абсолютным лидером по росту грузооборота среди морских портов РФ. Перевалка грузов в ямальском морском порту увеличилась на 280,7% по отношению к 2016 году и составила 7,987 млн тонн.
Между Росморпортом и портом Гамбург существуют давние партнерские отношения по обмену опытом в сфере управления портовой деятельностью, круизного судоходства, проектирования и эксплуатации морских терминалов. Парусное учебное судно «Мир» Росморпорта ежегодно принимает участие в праздновании Дня рождения порта Гамбург. В мае этого года всем жителям и гостям города представится уникальная возможность подняться на борт судна, постоять за штурвалом знаменитого парусника и познакомиться с жизнью курсантов.
ИА Север-Пресс: последние новости
Ямальские общественники научат детей делать фликеры Голодовка на Русском месторождении закончена. Спецслужбы проводят проверки Жилье ветеранам, помощь детям и родителям. Ямальцы пришли на прием к главе региона
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безопасность России оказалась под угрозой238
США предложили лишить российского золота445
США уничтожили суперброневики наемников из РФ83
Асад принял решение после атаки по Сирии143
Россия направила ноту Британии35
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение