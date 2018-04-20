Оппозиционер в Черногории заступился за мини-юбку прокурора на суде

Один из лидеров оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Черногории Милан Кнежевич выступил в поддержку стиля одежды прокурора, обвиняющей его в угрозах и попытке нападения на депутатов правящей Демократической партии социалистов ( ДПС ).

Как сообщает РИА «Новости», Кнежевича приговорили к четырем месяцам лишения свободы за нападение на полицейского во время протестов осенью 2015 года. Также он обвиняется в оскорблениях и попытках нападения на группу депутатов ДПС в здании парламента Черногории в феврале 2018 года.

Во время судебного заседания в Подгорице представительница ДФ Марина Йочич обратила внимание на неподобающую по ее мнению длину мини-юбки прокурора Ромины Влахович.

«Каждый раз, когда она встает, кажется, что мы в стриптиз-баре», — отметила Йочич.

На это Милан Кнежевич высказался в защиту обвинителя.

«Сегодня точно месяц, как я нахожусь в тюрьме. Не знаю, дают ли мне здесь бром или что-то подобное, но мои чувства притупились и пробудить их не сможет даже Александра Вукович (актриса, одна из истцов-членов ДПС, — прим. ВЗГЛЯД), если придет посетить, а прокурор Влахович может приходить ко мне в юбке и покороче», — заявил оппозиционер.

В свою очередь суд отказался разбираться с соответствием длины юбки Ромины Влахович нормам и приличиям, перенеся заседание на 29 мая.