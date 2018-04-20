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СТРАТКОМ: антироссийские меры не повлияли на развитие военно-космической программы РФ
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СТРАТКОМ: антироссийские меры не повлияли на развитие военно-космической программы РФ 

ТАСС 56 минут назад
ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Антироссийские меры со стороны стран Запада не повлияли на развитие российской военно-космической программы. Об этом заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен в интервью газете Politico, опубликованном в пятницу.
"В военном аспекте [политическая] изоляция [осуществляемая странами Запада] не замедлила российскую программу модернизации ни в ядерной, ни в космической области. Они [Россия] продолжают делать заявления о том, что модернизируют свои ядерные силы и космические силы, и я могу сказать вам, и это не секрет, что они этим [действительно] занимаются", — отметил генерал, отвечая на вопрос о том, что препятствуют ли антироссийские меры Москве развивать свою космическую программу.
Он подчеркнул, что Россия «считает одной из своих приоритетных задач модернизацию своих стратегических, ядерных, космических и кибернетических сил».
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