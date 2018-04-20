Ещё
Positive Technologies приглашает на вебинар «IoT: Как защитить то, чего никто не видит»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Positive Technologies приглашает на вебинар «IoT: Как защитить то, чего никто не видит» 

SecurityLab.ru 1 час назад
Компания Positive Technologies приглашает всех желающих принять участие в вебинаре «IoT: как защитить то, чего никто не видит», который состоится 26 апреля 2018 года, с 14:00 до 15:00 (по Московскому времени).
На протяжении нескольких лет мы то и дело слышим о технологии 5G и о том, как она изменит жизнь людей. Нам сулят мир, в котором будет царить гармония между самоуправляемыми автомобилями и инфраструктурой умного города, между умным домом и потребностями его жителей; мир, где умные счетчики сами передают данные в коммунальные службы, а мы здоровы благодаря телемедицине. Однако звучит это все здорово только из уст мечтателей, ведь никто не знает, в какой момент этот мир захватит эдакий HAL 9000 и решит, что люди ему больше не нужны. Но еще хуже, если интернет вещей попадет под контроль «не тех людей».
Эксперты Positive Technologies расскажут о защищенности различных беспроводных технологий, используемых в сфере интернета вещей, и о том, как изменится защищенность с появлением 5G. Вебинар для всех потенциальных пользователей IoT-устройств, которым небезразлична их безопасность.
Мероприятие бесплатное. Для участия нужно зарегистрироваться. Регистрация заканчивается 26 апреля в 12:00. Ссылка для просмотра придёт за час до начала вебинара всем зарегистрированным участникам.
SecurityLab.ru: последние новости
Ряд криптовалют подвержены уязвимости отказа в транзакции В продуктах Schneider Electric исправлены критические уязвимости Обзор инцидентов безопасности за прошлую неделю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора113
Шойгу выступил с заявлением по Сирии100
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей543
В России начнут летать стоя83
«Весь салон залит кровью»156
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение