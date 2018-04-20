Positive Technologies приглашает на вебинар «IoT: Как защитить то, чего никто не видит»

Компания Positive Technologies приглашает всех желающих принять участие в вебинаре «IoT: как защитить то, чего никто не видит», который состоится 26 апреля 2018 года, с 14:00 до 15:00 (по Московскому времени).

На протяжении нескольких лет мы то и дело слышим о технологии 5G и о том, как она изменит жизнь людей. Нам сулят мир, в котором будет царить гармония между самоуправляемыми автомобилями и инфраструктурой умного города, между умным домом и потребностями его жителей; мир, где умные счетчики сами передают данные в коммунальные службы, а мы здоровы благодаря телемедицине. Однако звучит это все здорово только из уст мечтателей, ведь никто не знает, в какой момент этот мир захватит эдакий HAL 9000 и решит, что люди ему больше не нужны. Но еще хуже, если интернет вещей попадет под контроль «не тех людей».

Эксперты Positive Technologies расскажут о защищенности различных беспроводных технологий, используемых в сфере интернета вещей, и о том, как изменится защищенность с появлением 5G. Вебинар для всех потенциальных пользователей IoT-устройств, которым небезразлична их безопасность.

Мероприятие бесплатное. Для участия нужно зарегистрироваться. Регистрация заканчивается 26 апреля в 12:00. Ссылка для просмотра придёт за час до начала вебинара всем зарегистрированным участникам.